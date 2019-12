Knjigovođa iz Prijedora sakupio preko 350 dresova

Sakupljanje dresova sportskih klubova hobi je kojim se bavi veliki broj ljubitelja sporta širom svijeta. Јedan od najpoznatijih kolekcionara u Srpskoj je Prijedorčanin Aleksandar Savić, koji u kolekciji ima više od 350 dresova fudbalskih klubova.

Aleksandar Savić vlasnik je knjigovodstvene agencije, a njegova kancelarija ukrašena je na neobičan način. Umjesto registratora i fasickli, dominiraju – dresovi.

Kaže da ljudi koji prvi put uđu u njegovu kancelariju su uglavnom oduševljeni i očarani ambijentom i ne mogu da vjeruju da je to knjigovodstvena agencija.

"Inspektori kada dođu uglavnom pitaju da li je to, kao što sam jednom prilikom izjavio za jedan medij, knjigovodtsvena kancelarija ili sjedište UEFA-e", priča Savić za RTRS.

Aleksandar je dresove fudbalskih klubova počeo sakupljati prije 12 godina. Početak ovog hobija desio se neplanirano.

"Kako je moj otac revizor, 2001. i 2002. godine radio je reviziju finansijskih izvještaja Fudbalskog saveza BiH, pa sam ja tada na poklon dobio dres Elvira Baljića. A pošto se ja bavim rekreativno fudbalom, inače sam golman, dobio sam to na poklon, a sljedeći dres, sam dobio od brata koji je slavio Novu godinu u Londonu. On mi je donio dres Mančester Јunajteda i tako je to krenulo", kaže Aleksandar.

U kolekciji ima više od 350 dresova raznih fudbalskih klubova i reprezentacija. Najdraži mu je, kaže, dres njegovog kuma Borislava Mikića, iz vremena kada je nastupao za turskog prvoligaša Dijarbekir. Posebno mjesto u kolekciji zauzimaju dresovi prijedorskih fudbalera iz vremena kada su igrali u inostranstvu.

Ovaj Prijedorčanin osnivač je i predsjednik kluba Fudbalska sportska asocijacija Prijedor, koji se takmiči u Regionalnoj ligi Republike Srpske. Kaže da mu je taj klub, navijački, na prvom mjestu, drugi je Rudar Prijedor, a treći Crvena zvezda. Omiljeni fudbaler mu je biši kapiten Zvezde i reprezentacije Јugoslavije Dragn Stojković Piksi.

"Јoš kao dijete sam pratio njegove igre. On je za mene najbolji igrač kojeg pamtim, a koliko ga volim dokaz je ova slika na zidu koju je radio jedan umjetnik iz Banjaluke i još jedna koja bude u spavaćoj sobi. Јoš bih volio da dobijem i njegov dres, jer nemam nijedan", dodaje Savić. Osim dresova, Aleksandar Savić u kolekciji ima još brojne sportske, uglavnom fudbalske rekvizite. Tu je lopta kojom se igralo četvrtfinale Lige šampiona, replike lopti sa posljednjih šest finala tog takmičenja, replika lopte iz 1928. godine, kao i brojni pehari koje je osvojila njegova Fudbalska sportska asocijacija Prijedor i pehari sa raznih turnira u malom fudbalu, koji godinama strastveno igra.

