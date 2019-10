Ko manje spava i još tipičnih svađa novopečenih roditelja

Rođenje djeteta mijenja sve pa tako, nazobilazno, i partnerski odnos. Uz sve divne stvari, pojave se i neki novi razlozi za svađu. Kada su oba roditelja umorna, a uglavnom je tako u prvim mjesecima s bebom, lako je pronaći razloge za svađu i zamjeranje.

Keti Onil, jedna od autorica knjige "Babyproofing Your Marriage", dala je zanimljive ideje kako izbjeći tipične roditeljske svađe.

1. Ko manje spava?

Iako ima iznimki, uglavnom se mame češće bude da bi po noći nahranile, utješile ili previle bebu, a obično i ujutru ustaju čim se beba javi, posebno ako su one kod kuće, a suprug ide na posao. Osim neispavanosti same po sebi, dodatni izvor frustracije može biti ako, tata ni vikendom ne ustane ranije kako bi preuzeo brigu o bebi, već i tada sve ostaje samo na mami.

Keti Onil ističe da je san potreban i jednom i drugom roditelju, i da prepirke o tome zaslužuje li malo dodatnog sna onaj koji se dizao po noći, ili onaj koji je imao napornu sedmicu na poslu, nigdje ne vode. Umjesto toga, partneri bi se mogli dogovoriti da će biti velikodušni jedan prema drugome i omogućiti si dodatni odmor kad kod god im okolnosti dopuštaju. Možda će to ponekad značiti kašnjenje na sastanak s prijateljima ili ostavljanje punog sudopera za kasnije, i spavanje umjesto toga. Važno je da se u ovom međusobno podržavate i tražite prilike kad možete jedno drugom uskočiti i osigurati malo vremena za predah.

2. Ko više radi?

Neki se parovi stalno prepiru zbog svojih obaveza i jedan drugom nabrajaju šta su sve napravili tokom dana. U ovom slučaju, ističe Onil partneri bi se trebali prisjetiti da su u istom timu. Umjesto da rade spisak svega što su napravili, mogli bi to napraviti unaprijed i zapisati sve stvari koje trebaju obaviti, a onda podijeliti poslove na način koji im se čini najpravednijim i s kojim se oboje mogu složiti.

3. Zašto stalno tipkaš po telefonu?

Nije rijetkost da jedan od partnera, ili oboje, tokom vremena koje bi trebalo biti rezervisano za porodicu, preko telefona pregledaju mailove i odgovara na njih, čitaju članke ili prate novosti na društvenim mrežama. Često je to vezano za posao, od kojeg se sve teže odvajamo i u svom slobodnom vremenu. No ne smijemo zaboraviti da će naša djeca još kratko biti mala i da je važno da, dok smo s njima, budemo zaista prisutni.

Mogli biste se dogovoriti da jedna soba, ili samo jedan sto, ili stolica u kući budu rezervisani za posao. Uz to, dobro je odrediti i posebno vrijeme u danu kada svako od vas može na tom mjestu odraditi ono što je potrebno i druga osoba bi to trebala poštovati. Ali van tog svog "radnog mjesta" nemojte koristiti telefon, tablet ili računar, nego se zaista posvetite porodici.

4. Sve radiš pogrešno!

Ponekad tate prigovaraju mamama, ali još ćešće mame tatama kada u brizi za bebu rade nešto drugačije od njih. Roditelj koji se više brine o bebi obično misli da zna kako se sve to treba raditi, od hranjenja, odijevanja, mijenjanja pelena, kupanja, pa čak i do igranja. Uvjeren je da je tako ispravno, a sve drugačije jednostavno pogrešno!

"No ako svom partneru stalno govorite kako da bude roditelj, sam nikad neće naučiti osnovne stvari. Uz to, mogli biste mu na kraju zamjerati što uvijek vi morate o svemu brinuti. Zato dobro razmislite o onome što su napravili pogrešno. Možda to ipak nije bilo tako strašno? Ako se ne radi o ozbiljnoj stvari vezanoj za podizanje vašeg djeteta, ne obazirite se", savjetuje autorica.

5. Niko ne cijeni moj trud

Mnogim se očevima čini da, iako teško rade kako bi zaradili za svoju porodicu, njihovim suprugama to nije dovoljno, a situacija može biti i obrnuta. Keti Onil ovdje predlaže iskrenu komunikaciju, ali naglašava i da bi davanje priznanja za trud trebalo biti obostrano. To ne treba biti ništa veliko, već i usputno "Hvala ti što si odnio pelene u smeće" ili "O, baš si lijepo obukla bebu" može puno značiti. Takvi jednostavni komplimenti stvaraju pozitivnije, podržavajuće ozračje za oboje. Ako vam treba dodatna potvrda, razgovarajte o tome, recite šta tačno trebate da biste se osjećali vrijedno.

6. Nedostatak intimnosti

Iako ni to nije pravilo, čest je slučaj da muškarac žele seks, a žena je naveče iscrpljena od cjelodnevne brige za bebu i samo se želi odmoriti. Ni u ovoj situaciji niko nije kriv, a Onil savjetuje mladim mamama: "Pokušajte situaciju sagledati iz pozicije svog partnera: Kako bi vam bilo da sedam dana niste uopšte razgovarali? A neki se tako osjećaju nakon sedam dana bez seksa. Razmislite šta bi vas moglo više zainteresovati za seks. Možda trebate više vremena za razgovor jedan na jedan, manje kućanskih poslova tokom dana, ili malo romantike? Recite to svom partneru."

Nekim parovima koji imaju bebu od pomoći može biti zamjena dana za noć, jer su po noći uglavnom zaista preumorni. Takođe, mogli biste unaprijed rezervirati vrijeme i planirati ga kao poseban "sastanak" s partnerom.