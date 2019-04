Koja je tajna dugog, srećnog i uspješnog života, pitanje je koje, barem ponekad okupira svakog od nas, a najbogatiji čovjek na svijetu Džef Bezos, ima recept.

On smatra da bez obzira na to koliko na kraju budete uspješni, neće vas biti briga za broj nula na računu nego za odluke koje su vas dovele do tamo gdje jeste.

Doduše, šef Amazona pomalo ironično, ima toliko nula na računa da zaista o njima ne mora da brine, piše Novac.hr.

Bilo kako bilo, ključna odluka koja je Bezosu osigurala put do "njegovih nula" bilo je osnivanje on-lajn knjižare koja će kasnije postati kompanija koju svijet zna kao Amazon.

Ovo je 12 pitanja koja bi trebalo sebi da postavite, prema mišljenju najbogatijeg čovjeka na svijetu, kako biste živjeli srećan život.

1. Kako ćete koristiti vaše talente?

2. Koje odluke ćete donositi?

3. Hoće li vaš vodič u životu biti pasivnost, ili ćete slijediti svoje strasti?

4. Hoćete li slijediti dogmu ili ćete biti originalni?

5. Hoćete li da odaberete lagani život, ili onaj pun avantura?

6. Hoćete li se slomiti nad kritikama ili ćete slijediti svoja uvjerenja?

7. Hoćete li se izvlačiti kada niste u pravu ili ćete da se izvinite?

8. Hoćete li čuvati svoje srce od odbijanja ili ćete, kad se zaljubite, djelovati?

9. Hoćete li igrati na sigurno, ili ćete pomalo biti pustolovi?

10. Kada postane teško, hoćete li da odustanete ili ostanete uporni?

11. Hoćete li biti cinik ili onaj koji stvara?

12. Hoćete li biti pametnjaković na uštrb drugih ili ćete biti pažljivi?

(novac.hr)