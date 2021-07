Koliko često morate prati kosu

Otkrivamo vam koliko često bi trebali prati kosu.

Što češće perete kosu to se ona češće masti? Mnoge rasprave su se vodile na tu temu, a odgovor na ovo pitanje saznaćete u nastavku članka.

Kosu je idealno prati dva puta sedmično, tri puta manje, kosu ne smijete prati svaki dan...

Sve su to rečenice koje smo čuli nebrojeno puta u životu ali jesu li one istinite? Ne one nisu istina, a evo i zašto.

Vremenski period koji će proći od jednog pranja kose do drugog isključivo zavisi od vašeg tjemena, kose, hormona, genetike.

Tako ako je vaše djeme sklono mašćenju, a vaša kosa je tanka logično je da čete kosu prati češće, a koliko često čete prati kosu to zavisi isključivo od vas.

"Bapske priče" su da će vam se kosa više mastiti ako je često perete, perite je onda kada imate potrebu za time.

Ono što je bitno jest da koristite kvalitetne šampone za kosu, po mogućnosti, bez sulfata.

Takođe je bitno da u što većoj mjeri pokušavate izbjegavati fen, figaro ili peglu to jest bilo koji aparat za stiliziranje kose.

(Wall)