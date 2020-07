Kome fali daska: Alma Selimović i Amra Bilalović o umjetnosti i brendu "Studio 59"

Postoji umjetnost na čijim obodima civilizacija iščezava, a nedođija vlada njenim širinama i mami znatiželjne poglede. Postoji umjetnost koja nije samo za gledanje, već ima svoju primjenu u svakodnevnom životu, a tu je da uljepša trenutke, očara izgledom i bude multifunkcionalna. Put do takve umjetnosti našle su Alma Selimović i Amra Bilalović iz Sarajeva, koje su shvatile da svima "fali daska" i odlučile da naizgled običan komad drveta pretvore u nešto posebno, drugačije, što će imati široku primjenu.

Likovne umjetnice i dizajnerke Alma i Amra su baza bh. brenda "Studio 59", čiji su glavni i najprepoznatljiviji proizvod unikatne daske za kuhinju rađene u kombinaciji drveta i smole.

NN: Kako je krenula vaša priča?

ALMA: Mi smo baza "Studija 59", ali kod nas stalno dolaze novi kreativni ljudi i nove energije. Također često nam prijatelji i bližnji pomažu oko fotografija, filmova, reklama, tekstova pa i administrativnih stvari. Bez njihove pomoći danas ne bismo postojali/e i zbog toga smo im jako zahvalne. Želja nam je da jednog dana "Studio 59" bude utočište i oaza za kreativne osobe, ali i prostor da se ljudi obuče te nauče nove stvari o novim materijalima. Kad imate želju i volju, te malo ušteđevine, stvari se samo nižu i onda se nešto kristališe. Tako je nastala #falitidaska. Krenuli smo sa metalom, varenjem, pa drvetom, kombinacijom sa smolom i tako je nastala naša daska sa smolom.

NN: Radite sa epoksidnom smolom koja je na neki način nova na našem tržištu, otkud ideja da je ubacite u primjenu?

ALMA: Dok sam još živjela u Americi, asistirala sam umjetniku Alanu Binstoku, koji je sve svoje skulpture radio u smoli, staklu i metalu. Uz njega sam upoznala materijal i sve mogućnosti koje taj materijal pruža. Epoksidni stolovi i namještaj postaju jako popularni u svijetu pa tako i kod nas. Materijal, ako se s njim zna raditi, jako je durabilan i egzotičan, a daje mogućnost da budete beskonačno kreativni.

NN: Koliko je teško nabaviti materijale za izradu, počevši od gorepomenute smole do vrlo cijenjenih vrsta drveta od kojih proizvodite svoje daske poput oraha, trešnje, pa i masline...?

ALMA: Sama nemogućnost naručivanja stvari online iz drugih država ograničava ovu zemlju i pretpostavljam samim time kreativne ljude da se susreću sa novim materijalima i tako šire svoje znanja i mogućnosti kroz iste. Mislim da je to problem u svakoj branši, ne samo umjetničkoj. Ja sam krenula istraživati po internetu, dolaziti direktno do ljudi koji uvoze materijal i rade sa drvetom, i nekako kroz priču i dijeljenje zamisli, ljudi su se sami nudili, preporučivali druge ljude i podržavali ideju. Nekad nam se i posrećilo pa smo bez puno muke došli do izvora masline. Već provjerenu smolu uvozimo, nešto iz Italije, nešto iz Turske. Ovisno šta pravimo. Ostalo drvo je u glavnom iz sušara, ali i od drugih drvnih fabrikatora koji nam ostave svoje komade drveta koji im ne služe.

NN: Svima "fali daska", no koliko je vaša daska jedinstvena i neophodna?

ALMA: Daske koje trenutno imate u kuhinji su poprilično dosadne, osušene, vjerovatno puknute i istrošene. Mi smo narod koji voli hranu i merak i zbog toga puno vremena provedemo u kuhinji skupa sa prijateljima ili porodicom za stolom. Zašto onda ne bismo imali detalj koji stalno koristimo, a unikatan je, otkačen i kreativan. Na daskama se može i rezati sa jedne i servirati hrana sa druge strane i vjerujem da će svaka kuhinja sa našom daskom postati veselija i ispunjena dodatnom ljubavlju.

NN: Svaka daska je unikatna, da li se njihova izrada bazira na trenutnoj inspiraciji ili samo drvo diktira izgled daske, u čemu je tajna da finalni proizvod bude malo umjetničko djelo?

ALMA: Super ste to i sami rekli, drvo definitivno diktira količinu smole i oblik koji će ta daska imati na kraju. Svaka daska jeste jedinstvena po šari u kombinaciji sa smolom. Mi trenutno eksperimentišemo sa različitim pigmentima i načinom sušenja smole kao i sa drugačijim elementima na dasci. Sve ćete uskoro i sami vidjeti. Pored dasaka u eksperimentalnoj smo fazi što se tiče izrade namještaja. Upravo završavam jedan trpezarijski stol i nekoliko manjih stolova. Svakako nas svi mogu pratiti na našoj Instagram i Facebook stranici da vide šta novo stvaramo. Također ponekad poklanjamo daske, pa oni koji nas prate mogu učestvovati i u nagradnim igrama i tako osvojiti dasku ili neki drugi proizvod koji je u ponudi.

NN: Radite i sa abonosom, što je jako zanimljivo, poznato je da je abonos star nekoliko hiljada godina i kažu da u sebi nosi istoriju. S obzirom na to da su rijetka nalazišta u svijetu, da li je teško doći do tako posebnih komada drveta i da li oni zbog svoje posebnosti nose i određenu težinu i veću odgovornost da se s njima postupa na poseban način?

ALMA: Do hrastovog abonosa smo došli sasvim slučajno. Jedan prijatelj mi je poslao komad da ga isprobam i vidim šta sve s njim mogu napraviti. Veoma je skup i ne može se naći uvijek, ali kad god imam priliku, ja ga nabavim. Drvo je veoma čvrsto i lako se obrađuje, i super je za pravljenje dasaka jer je jako čisto. Trenutno ga imamo za još nekoliko, ali nadam se da ćemo ga uspjeti nabavljati i u buduće.

NN: Slažete godove, komponujete boje i udišete život predmetima ubacujući ih u svakodnevnu primjenu i dajući im značaj, šta je to što vas vodi da idete naprijed i radite još bolje i više?

ALMA: Smiraj i zen su za nekoga joga, za nekoga priroda. Za mene je studio i kreativni rad. Ja na svakoj dasci uradim nešto novo i drugačije. Ubacim novi pigment, istražim novi način obrađivanja rubova ili drugačiji način šmirglanja cijele daske. Puno čitam o obradi drveta i načinu tretiranja istog. Kreativni proces i istraživanje nikad ne prestaju i samim tim svaki predmet koji napravimo je bolji i kvalitetniji. Kvalitet nam je jako bitan i zbog toga provedemo puno vremena na procesu nastajanja i na ručnoj obradi svake daske. Želimo da naši proizvodi uveseljavaju i uljepšavaju svakodnevicu onima koji se odluče da ih imaju u svojim domovima, poslovnim prostorima i da druženja s prijateljima, porodicom, kao i način serviranja hrane učinimo ljepšim i jedinstvenim.