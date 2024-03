Komšije iznenadile maratonca Milana Puzića (FOTO)

NOVA TOPOLA - Kada su na kućna vrata Milana Puzića (30), maratonca iz Nove Topole, pozvonile njegove brojne komšije, uglas mu čestitajući na istrčanom maratonu od 100 kilometara u Slavonskom Brodu, o čemu su "Nezavisne novine" nedavno pisale, njegovoj sreći nije bilo kraja.

Uručili su mu i vrijedan bon za sportsku opremu poželivši mu uspjeh i sreću na sljedećim atletskim takmičenjima.

"Milane, došli smo da ti čestitamo i da pokažemo da smo uz tebe, da nisi usamljen. Tvoje pobjede su i nas usrećile", kazali su Topolčani.

A onda su, u sumrak okupljeni u dvorištu, ušli u kuću na poziv Milanovih roditelja Mice i Slobodana. U velikoj prostoriji bilo je mjesta za sve. I slavlje, koje su u srijedu naveče ukućani u tajnosti čuvali od Milana kao iznenađenje, moglo je da počne.

"Kažu da 13. dan u mjesecu, da broj 13 nije srećan. Eto, vidite da nije tako", konstatovao je Milan primajući čestitke.

Podsjećamo, ovaj atletičar iz Nove Topole istrčao je u Slavonskom Brodu ultramaraton od 100 kilometara. To je još jedan veliki uspjeh, ostvaren početkom marta. Tako je bogatoj kolekciji medalja Puzić dodao još jednu, veoma vrijednu.

Brojne medalje sa atletskih takmičenja u zemlji i regionu, iz Beograda, Banjaluke, Rijeke, Gradiške, Prijedora, svjedoče o uspjesima Milana Puzića. Svaki prolazak kroz cilj za njega ima posebno značenje. Medalje i druga priznanja, kao i najnovije u Slavonskom Brodu, šalju višestruku poruku, svjedoče o njegovoj upornosti, pobjedničkom duhu i mentalitetu, snazi i vjeri u sebe.

Ovom instalateru centralnog grijanja, zaposlenom u Novoj Topoli, bile su potrebne dvije godine, čak i više od toga, da prohoda, ali je kasnije sav taj zaostatak višestruko nadoknadio.

Treniram, ispričao na je Milan, trčeći od Nove Topole do Banjaluke, do Kozarske Dubice ili do Mrakovice. U dva pravca, svaka od ovih relacija iznosi 100 kilometara. To su bile njegove pripreme za ultramaraton u Slavonskom Brodu.

"Hvala vam svima. Ovo je veliki dan za nas, za našu porodicu", kazao je Milanov otac Slobodan Puzić, časteći komšije domaćom šljivovicom. Za svakoga je u kući bilo mjesta, i za djecu iz komšiluka.

Mama Mica i sestra Snježana pripremile su tortu sa brojem 100, raznovrsne kolače, pitu i mezu. Punim stolovima dočekali su goste. Zet Dragan Makivić potrudio se da svima bude ugodno, da se lijepo osjećaju.

"Kada sam saznala da ćete doći, uzbuđenje i sreća zbog Milana i zbog naše porodice potpuno su me obuzeli. Tresem se i sada", kazala je Milanova mama Mica, hrabra i odlučna, posvećena sinu u svakom situaciji.

Lijep komšijski gest inicirali su Zoran Ivanković i Dejan Popović. Saznavši da su maratonci iz Hrvatske Milanu poslali patike na poklon, odlučili su da se i oni iskažu, da ga posjete i uvjere u nesebičnu podršku.

"Htjeli smo pokazati da smo uz Milana. Znamo da je njegova porodica situirana, da su njegovi roditelji i on vrijedni, da rade, da ne oskudijevaju. To nas nije odvratilo od namjere da sakupimo solidnu svotu novca i uplatimo u sportskoj prodavnici, a njemu omogućimo da tu preuzme sportsku opremu, po potrebi", objasnili su nam Ivanković i Popović.

"Dragi Milane, odlučili smo da te iznenadimo, i ako ti svojim uspjesima nas nisi iznenadio. Znamo da si šampion. Takav i ostani", kazao je Dario Drinić. On se obavezao da, kako to i dolikuje, održi kratak govor. Pozdravljen je aplauzom.

U to ime, evo mene, kazao je harmonikaš Milenko Majkić, zasvirao i zapjevao pjesmu o Milanu. Stigli su i druge komšije, rodbina, ujak Milovan i ujna Milja Ilić.

"Evo rakije od deset godina, čuvao sam je za ovakvu priliku", rekao je Milovan, takođe i Milanov poslodavac. Slavica Sladojević, koju jedna kuća dijeli od Milanove, stigla je sa cijelom porodicom.

"Ti si naše svjetlo. Obasjao si svojim uspjehom i dobrotom našu Topolu. Zato smo svi srećni i veselimo se jer imamo razlog", kazala je Slavica.

"Predlažem da večeras svi istrčimo po tri kruga oko škole u Topoli", predložio je neko iz mnoštva. I svi se glasno nasmijaše. Veselje je trajalo do kasno i ponoć je kucnula prije nego što su se razišli.

Do nove prilike i sljedećeg maratona. Milan je svakoga ispratio poklonom, koje su pripremile mama i sestra.

Gosti

U akciji za Milana Puzića učestvovali su Bojan Subotić, Dejan Šušnjar, Srećko Sladojević, Radivoj Popović, Stefan Grlica, Slavko Sladojević, Milenko Majkić, Aleksandar Zrnić, Mirjana Ivanković, Dragan Babić, Dado Turjačanin, Goran i Lana Popović, Mladen Majstorović, Vesna Majstorović, Goran Damjanović, Saša i Zoran Stojčević, Drago Tasovac, Sanja Mikulić, Željko Šušnjar, Dejan Đurić, Neven i Marko Potkozarac, Tiho Manojlović, Željko Milešević, Ljubomir Vidović, Darija Plotan, Radana Turjačanin, Predo Stanišljević, Rašo Žmirić, Boban Ivanković, Dragan Subotić, Milovan Trkulja, Dario Drinić... Većina sa ovog spiska bila je u gostima kod Milana. Sa njim se veselila i proslavila veliki uspjeh.

