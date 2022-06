Kordić: Alarmantno visok broj samoubistava kod mlađih od 12 godina

U svijetu je povećan broj samoubistva mladih. Tome je doprinijela i pandemija virusa korona, ali veliki problem je i duga proceduru za dolazak do adekvatne pomoći, istakla je psiholog Branka Kordić gostujući u emisiji "Uranak" na K1 televiziji.

"Povećao se značajno broj samoubistava kod mladih, sada imate i decu od 12 godina. Mnoge porodice su postale disfunkcionalne tokom ovog perioda, tada su deca bila kod kuće zatvorena, bez mogućnosti druženja, socijalizacije i još gledala porodicu koja nije bila u dobrim odnosima", kazala je Kordić za K1 televiziju.

Govoreći o slučajevima iz hitne pomoći ovih dana, kada je mnogo mladih pokušalo samoubistvo, ona je rekla da je uglavnom simptomatična ta pojava ljudi da se sklone od svog života.

"Ovi mladi ljudi su se žalili da im je potebno da se odmore, znači da je količina stresa toliko bila neizdživa da su izabrali taj način da se sklone. Količina bespomoćnosti je tolika da nemaju snage da promene nešto. Velika stvar u psihoterapiji je da pomognemo ljudima da preuzmu kontrolu za svoj život, da odluče da nešto promene, to je prvi korak", istakla je Kordić za televiziju K1 i dodala:

"Pre toga je korak da čovek kaže sam da misli o okončanju života. Ne mora čovek da ima užasan događaj kao okidač. Može jednostavno da bude u stanju bespomoćnosti i da nema tu kontrolu. Ljudi se često klackaju između želje da žive i da umru i to može dugo da traje. Mi treba da ojačamo taj deo čoveka koji želi da živi", kazala je Kordić.

Ona je rekla da je važno da se ljudi ohrabre da pričaju o svojim problemima, ali da je još važniji dalji proces nakon što neko kaže da ima problem.

"Ohrabrujemo ljude da pitaju prijatelje, rođake, kada primete da se u raspoloženju nešto promenilo, da li razmišljaju o samoubistvu, ali kada pitaju, a gde da idemo sa njima po pomoć, to je problem. Uobičajeni put je da idete kod lekara opšte prakse, on upućuje kod psihijatra, to je dug put, pitanje je da li će posle dobiti lekove ili razgovarati sa nekim. Recimo, mesec dana nakon izlaska iz bolnice je veliki rizik za samoubsitvo, vrate se ljudi problemima i shvate da nije rešeno ništa. Potrebno je da otvaramo centre gde će ljudi ušetati i potražiti pomoć, ima toliko stručnjaka koji bi tu radili. Potebno je i napraviti programe u školama za preveciju samoubistva", zaključila je Kordić za televiziju K1 u "Uranku".