Kristina spasila kćerku: Ubila krokodila od 8,3 metra (FOTO)

Hrabra imigrantkinja iz Poljske postala je slavna, pošto je hicem iz puške usmrtila krokodila dugog 8,3 metara u Australiji.

Ime Kristine Pavlovski je upisano i u Ginisovoj knjizi rekorda, a ostalo je sačuvano da je hitrom reakcijom spasila iz čeljusti monstruma petogodišnju kćerku Barbaru.

Tada 30-godišnjakinja, Kristina je živjela u Kvinslendu. Uživala je sa djecom na obali rijeke Norman kada se zastrašujuće stvorenje našlo u blizini kćerke.

Dohvatila je pušku i kao iskusan lovac ispalila hitac koji je pogodio krokodila ispod oka. Na mjestu je ostao mrtav, a fotografija iz 1957. godine svjedoči o nevjerovatnom incidentu.

Bio je to najveći krokodil ikada ubijen, odnosno ulovljen u Australiji, a rekord se održao do danas, prenosi The Sun.

Pomenutu australijsku državu godišnje posjećuje hiljade turista, a jedna od najpoznatijih atrakcija je statua krokodila, nazvanog Krys the Croc.

Treba pomenuti da se Kristina bavila lovom na krokodile u Australiji, zajedno sa suprugom, tako da joj ovo nije bio prvi susret s opasnim predatorima.

Lovci su godinama pokušavali da ga uhvate i bili su zapanjeni njenom vještinom. Kristina je uradila ono što nijedan muškarac nije mogao.

Kasnije u životu, otkrila je da žali što je usmrtila ogromnog krokodila, jer nijedan sličan primjerak više nije pronađen.

“To je bila veličanstvena životinja”, kazala je ona, a prenosi Telegraf.rs.

The biggest crocodile ever caught in Australia was shot by Polish woman Krystyna Pawlowski https://t.co/1sThlJ9cYx pic.twitter.com/gS6aAXRgM7 — mykeTUNEz Empire (@myketunezempire) September 30, 2019

