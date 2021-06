Krv Muhameda Selimovića spasila 400 života

BIHAĆ - Muhamed Selimović iz Bihaća jedan je od rekordera u Bosni i Hercegovini kada je u pitanju dobrovoljno darivanje krvi, najdragocjenije tečnosti koja spasava ljudske živote.

Prije nekoliko dana Selimović je 150. put darovao krv, a ljekari su izračunali kako je sa toliko datih doza krvi mogao spasiti ili pomoći 400 ljudi.

Zbog njegove humanosti ranije je nagrađen i posebnim priznanjem koje dodjeljuje Crveni krst za one koji su više od 100 puta bili dobrovoljni darivatelji.

"Samo saznanje da si možda spasio nečiji život je neopisiv osjećaj koji se ne može objasniti običnim riječima. Stavite se samo u položaj onoga kome je neophodna krv. Mnogo puta sam se sreo s ljudima kojima sam dao krv i njihovo hvala se ne može ničim kupiti", kaže Selimović.

Prisjeća se kako je najteže bilo u ratnom periodu, kada je trebalo pomoći brojnim unesrećenima, a znale su se dešavati situacije kada se krv davala direktno iz vene u venu.

Selimović se redovno odaziva na sve pozive Crvenoga krsta ili Kantonalne bolnice u Bihaću.

Kaže kako mu je cilj spasiti tuđi život, a pomaže darujući dio sebe. Kada čuje da je nekome prijeko potrebna krv, odmah poziva bolnicu i informiše se koja im krvna grupa treba. Nakon svakog darivanja kaže da se osjeća bolje fizički i psihički, objašnjavajući da njegova humanost ima duboke korijene u djetinjstvu i odrastanju.

"Moj otac je godinama bio darivatelj krvi, ta njegova humanost potaknula me da i ja to postanem. Redovito dajem krv do četiri puta na godinu, a davaću je i dalje, sve dok me zdravlje bude služilo", kaže on.

Ističe kako ga raduje što je sve više mladih među dobrovoljnim darivaocima te se na taj način promoviše ova plemenita ideja.

"To nije ništa strašno, običan ubod igle. Nakon darivanja krvi nikad nisam imao potrebu nešto posebno jesti da bi se oporavio organizam. Štoviše, uvijek imam osjećaj da sam nakon toga još snažniji. Priče o tome da se mora jesti visokokalorična hrana ili puno povrća nisu tačne", kaže ovaj humanista te ističe kako je darivanje krvi istovremeno i način da redovito kontroliše sopstveno zdravlje.