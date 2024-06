Kusturica otkrio istinu o promjeni vjere

Čuvenog reditelja i scenaristu Emira Kusturicu obožava region, a njegovom djelu divi se cijeli svijet.

Za svoj rad dobio je sve najprestižnije nagrade iz domena filma i režije, te i velike holiudske zvijezde vrlo rado prihvataju uloge u njegovim ostvarenjima.

Međutim, 2015. godine odlučio je da promijeni vjeru, tada se i krstio, a njegov postupak izazvao je najrazličitije reakcije. Dok su neki smatrali da se samo vratio korijenima, kako je i sam isticao, Bošnjaci su mi veoma zamjerili, ocijenivši potez izdajničkim.

“Ja nisam preobraćen, ja sam samo kršten. Moja predviđanja su da smo mi hrišćani na ivici istrebljenja”, jasan je bio reditelj.

Naglasio je da su njegovi preci morali da prihvate islam kako bi preživjeli, jer su u to vrijeme Turci vladali ovim prostorima. Proučavao je mnoge knjige da željom da sazna pravu istinu o svom porijeklu, te je nakon godina i godina istraživanja utvrdio da je njegova porodica srpska. Podvukao je da mu je veoma važno kada umre da se zna ko je zaista bio.

Da je bio živ, šta bi na to rekao njegov otac Murat Kusturica?

Emir je mnogo puta isticao da je njegov otac, prije svega, bio veliki Srbin.

“Oca prije svega, koji je bio zagledan u ideale. To je izvor mog identiteta. Moj otac se zvao Murat, ali on je prije svega bio Srbin, čak i više od onoga što moj ukus može da primi. Drugi aspekt, kulturološki, mnogo je značajniji, jer se i Andrić, koji je moj literarni i filozofski ideal, vezao za ovu stranu, ona stradava najviše i kada čovjek bira gdje će, logično je da je uz one kojima je najteže. To je bila moja odluka. Tu odluku sam donio kada sam shvatio da je nemoguće biti Jugoslaven. Moja ideja krštenja je bila više socijalnog porijekla, jer je moje shvatanje religije bilo uspostavljeno više na nivou kulture religioznosti, tako da mi pripadanje tradiciji nije teško palo”, objasnio je Kusturica.

Govoreći o svojim precima, istakao je da je njegova porodica djelimično preobraćena u islam, “ali su i dalje praktikovali pravoslavlje”. Tvrdio je da je njegov otac Murat bio ateista, a da se izjašnjavao kao Srbin.

“Moja porodica djelimično je preobraćena u islam, ali je i dalje praktikovala pravoslavlje. Niko u mojoj porodici nije ispoveijdao islam. Kada sam kršten, hrišćanstvo nije bilo u dobroj poziciji, ali pošto vejrujem u kulturu, vjerujem i u Boga. Vjerujem da se on javlja kroz kulturu. Moji preci su 250 godina bili muslimani, ali pijre toga su bili pravoslavci, istakao je Kusturica svojevremeno za armenpress.am, a prenosi Stil.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.