Kuvanje s djecom pozitivno utiče na njihov razvoj

Kuvanje s djecom idealan je način zajedničkog provođenja vremena.

To je zabavno iskustvo, a mališani mogu i puno toga naučiti. Djeca u određenoj dobi postanu jako zainteresovana za kuvanje i žele dokazati da i oni mogu nešto skuvati i napraviti.

Obično to kreće s dječjim igračkama - posuđem i namirnicama koje smo im dali da nešto "kuvaju" za svoje mede ili bebe. Djeca vole postavljati pitanja u vezi sa kuvanjem i kako bismo zadovoljili njihovu znatiželju treba im dopustiti da ponekad i učestvuju u kuvanju.

STICANJE NOVIH VJEŠTINA

Boravak u kuhinji idealna je prilika za učenje stvari kao što su mjerne jedinice, kilogram, dekagram, litra, decilitar, ali i temperatura. Dajte djetetu da izvaže brašno, šećer, odmjeri količinu vode ili mlijeka jer to je idealan način da lakše shvati pojmove mjernih jedinica, šta je veće, šta manje i koliko čega sadrže litar i kilogram. Takođe, možete mu pokazati kako funkcioniše temperatura na rerni i objasniti na kojoj se peče pojedino jelo.

VJEŽBANJE ČITANJA

Otvorite kuvaricu i pronađite željeni recept. Podstaknite dijete da vam ga pročita i tako vježba čitanje novih riječi te samim tim proširi i vokabular. Takođe, nove riječi uče i komunicirajući s vama prilikom kuvanja, kao i imena začina i kuhinjskog pribora.

RAZVIJANJE SPRETNOSTI

Možda nećete dati djetetu nož u ruke da nasjecka nešto, ali tu je niz drugih zaduženja koja mogu uticati na motoriku i spretnost. Na primjer, s djetetom vadite košpice iz šljiva, učite dijete izrađivanju kolačića uz pomoć kalupa. Možete i pustiti djecu da vježbaju razbijanje jaja, a ako su posebno spretna da čak pokušaju odvojiti bjelance od žumanca.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Naravno, ne očekujemo da djeca nauče i zapamte trikove "vrsnih domaćica", ali mogu rješavati jednostavne probleme, odnosno krenuti od najjednostavnijih do malo komplikovanijih: izvagali ste previše šećera, kako ostatak maknuti s vage i gdje ga spremiti? Vama se to možda čini besmislenim pitanjem, ali djeci će prvi put to biti pravo "rješavanje problema".

KVALITETNO PROVEDENO VRIJEME

Jedna od najljepših koristi koju dobijate od zajedničkog kuvanja - vrijeme provedeno zajedno. Sjećanja na vrijeme provedeno s roditeljima ili bakom u kuhinji, na sve zgode i nezgode, vrisku i na kraju na uživanje u ukusnom obroku koji su zajedno skuvali, ostaju zauvijek.