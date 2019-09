Kvalitet sna tokom noći utiče na rezultate na poslu

Spavanje je od suštinskog značaja za ljude jer omogućava tijelu da opravi mišiće, imunološki sistem i hormone. Takođe, ono igra vrlo važnu ulogu u održavanju memorije svježom. Ako ste poslovni lider koji se želi upustiti u novi poduhvat, ključ je u kvalitetnijem spavanju, navodi se u novom istraživanju.

Studija objavljena u časopisu Journal of Business Venturing naglašava da san igra presudnu ulogu u mogućnosti prepoznavanja dobrih poslovnih ideja, njihove procjene i provjere ako su održive.

U studiji su za 700 preduzetnika iz cijelog svijeta postavljena pitanja koja se odnose na njihove obrasce spavanja, sate u kojima spavaju i različite vrste sna koje doživljavaju.

Zatim su izrađeni različiti poslovni prostori i nezavisna komisija poslovnih stručnjaka ocijenila je parcele kao najpotencijalnije, srednje potencijalne i najmanje potencijalne za uspjeh. Učesnici studije morali su pregledati sve tri različite vrste parcela istog dana. Utvrđeno je da je čelnicima koji su imali manje sna teže bilo birati najbolje parcele.

Drugi dio studije zahtijevao je manju grupu učesnika da procjenjuju parcele tokom više sedmica dok su im praćeni obrasci sna. Bilo je očito da su učesnici koji su imali najmanje sedam sati sna bili dosljedni u odabiru najboljih parcela koje je utvrdilo stručno vijeće. Terene s najmanje potencijala za uspjeh obično su birali oni koji su imali hronični nedostatak sna ili manje sna nego ostali učesnici.

“Biznismeni koji biraju posao ispred sna, misleći da san dolazi nakon uspjeha, možda podrivaju svoje napore da uspiju”, rekao je Jeff Gish, vodeći autor studije.

On je nastavio da je svima potreban dobar i kvalitetan san tokom noći, ali je istakao da je to posebno važno za preduzetnike. Gish je takođe dodao da dokazi sugerišu da spavanje može dovesti do precizne procjene komercijalnog potencijala nove ideje.

“Budući da smo uspoređivali performanse pojedinaca tokom više dana, možemo reći da su ovi rezultati konzistentni čak i za preduzetnike koji u prosjeku ne spavaju toliko kao opšta populacija”, naglasio je on.

Iako je nekoliko studija otkrilo vezu između spavanja i radnog učinka, ova studija je pronašla vezu između sna i kognitivnih vještina potrebnih za prepoznavanje i procjenu ideje, piše Health24.