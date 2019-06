Lazanski u Trebinju proslavio 50 godina mature

TREBINJE - Novinar, publicista i vojnopolitički komentator Miroslav Lazanski i ovoga je ljeta stigao u Trebinje svojim maskirnim džipom dodžom, i to na proslavu 50 godina mature u gradu njegove mladosti.

"Za Trebinje me vežu divne uspomene i divna prijateljstva koja su ostala do današnjih dana, tako da ne prođe nijedno leto, a da ne provedem barem nekoliko dana u ovom gradu, gde se ove godine slavilo i 50 godina naše mature, a to smo okupljanje iskoristili da vidimo ko je oćelavio, ko se udebljao, koja naša drugarica još jako dobro izgleda", kaže Lazanski.

Trebinje i Republiku Srpsku, dodaje, posebno nosi u srcu i to je za njega druga domovina, koju će uvijek tako posmatrati.

"Republiku Srpsku smatram nekom vrstom svoje zemlje, jer sam osam najlepših godina detinjstva i mladosti proveo u Trebinju", kaže on.

U septembru prelazi na novu dužnost, na mjesto ambasadora Srbije u Rusiji, gdje BiH ima svog ambasadora, pa se tu, kako se našalio na hrvatskom jeziku "ne bi štel mešati", ali ostaje spreman za svaku saradnju i pomoć.

"Posao ambasadora će biti lep izazov, ali i trenutak da stanem s novinarstvom, tako da je ovo i trenutak kada čovek kaže - gotovo je, s novinarskom karijerom je završeno, pa je to ujedno malo i tužno", zaključio je on.