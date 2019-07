Lekcije o novcu za djecu

​Na koji način i kada razgovarati sa djecom o novcu, uvijek je aktuelno pitanje s obzirom na sve veći uticaj konzumerizma na djecu i njihove porodice.

Djecu bi od malih nogu trebalo da učimo kako štedjeti novac i na koji način ga je najbolje rasporediti. Na ovoj važnoj lekciji vaša djeca će vam jednog dana biti zahvalna jer će bolje znati upravljati svojim finansijama.

Objasnite djetetu da novac obezbjeđuje dobar život vašoj porodici i drugim ljudima, ali da nije mjerilo sreće i zadovoljstva niti određuje odnose među ljudima.

Učite dijete odgovornosti i da postane svjesno da se za većinu stvari u životu potrebno potruditi.

1. Novac ne raste na stablu

Posmatraju li vas djeca dok podižete gotovinu putem bankomata, stiču li utisak kako je do novca lako doći dovoljno je tek stisnuti neku tipku i novčanice same ispadaju. Trebalo bi da im objasnite kako se vi morate truditi i raditi za to.

2. Raspolaganje džeparcem

Kako biste naučili djecu da pametno raspolažu svojim novcem, dajte im džeparac i pratite kako će ga potrošiti. Ako vaše dijete kupi nekakvu fora igračku koju je slučajno vidjelo u izlogu, zbog čega mu neće ostati dovoljno novca za kupovinu predmeta koji silno želi, na najbolji način će shvatiti koje su posljedice nerazumnog, odnosno neplanskog trošenja novca.

3. Čekanje se isplati

Parola "kupi sada, plati kasnije" loš je putokaz djeci koja će se jednog dana kad se osamostale nepromišljeno razmahati kreditnom karticom i tako upasti u dugove te očajnički pretakati "iz šupljeg u prazno". Kako biste to spriječili, naučite ih kako se čekanje više isplati.

4 . Štednjom do nove igračke

Ko štedi marljivo, uvijek svega ima poznata je mudrost koju bi trebalo da otkrijete svojim mališanima. Ako je dijete poželjelo novu igračku, a nema dovoljno novca da je kupi, recite mu neka počne štedjeti novac kojim će moći sebi ispuniti tu želju.

5. Evidencija o ušteđevini

Važno je za dijete da zna gdje se nalazi njegov novac, kao i njegov tačan iznos. Naučite mališane da na kompjuteru ili u bilježnici vode zabilješke o količini novca koji prikupljaju u svojoj kasici.

6. Sastavite spisak

Nije nimalo lako klincima i klincezama odrediti topljestvicu prioriteta. Zato je bezbolnija varijanta sjesti za sto s njima i napraviti popis onih stvari koje bi oni željeli kupiti svojom ušteđevinom. Pomozite im pritom sugestijama.