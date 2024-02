Ljekari malom Vedadu prognozirali smrt, demantovao ih je

SARAJEVO - Kada pogledate nasmijano lice malog Vedada vjerovatno nikada ne biste pomislili da je ovaj mali dječak veliki borac kojem su prije četiri godine prognozirali smrt.

Vedad je uvijek bio veselo i zdravo za dijete, kažu njegovi roditelji Eldin i Mersiha Ćamo, ali da boluje od raka saznali su dan nakon što ga je zabolio stomak.

Tu je krenula velika borba koja je trajala tokom nemogućih iskušenja u koja je kovid stavio cijeli svijet.

Ljekari su prvobitno mislili da je riječ o neizlječivom raku koji je brzo rastao te su roditeljima rekli da se pripreme na najgore.

Četiri godine poslije, Vedad je u studiju N1 ponovo s velikim osmijehom, izliječen, sretan i s velikim planovima. Roditelji zahvalni, sretni uputiuli su snažne poruke svima koji se trenutno bore s onim kroz šta su oni prošli: "Ne gubite nadu i budite jaki!"

“Rekli su nam da nema spasa”

Majke Mersiha prisjetila se tih teških dana kada su saznali najgoru vijest u svom životu.

“Bilo je stvarno teško. Korona je nastupila. Dan do pred otkrivanje bio je zdravo dijete, nikada nismo ništa primijetili. Dva dana ga je bolio stomak i nije mogao ići u vrtić. Mislili smo da se prehladio. Poslije ga je boljela glava, imao je temperaturu, kada je ustao presijeklo ga je i rekao: ‘Mama ja ne mogu na noge’. Napuhao mu se stomak. Uputili su nas iz Doma zdravlja na Jezero. Hirurzi su pregledali i uputili na snimanje ultrazvuka. Vidjela sam da nešto nije uredu, ali nisam ni slutila šta će nam reći. Doktorica nam je polako rekla da on ne čuje: ‘Žao mi je, vaše dijete ima tumor na lijevom bubregu’. Odsjekle su mi se noge. Plakala sam. Suprug nije vjerovao govorio je ‘nije mu ništa, on je veseo, on je zdrav'”, kazala je Mersiha Ćamo u Novom danu N1.

Vedad je imao tada 4,5 godine. Prvu operaciju ljekari u Sarajevu su pokušali uraditi 15. oktobra 2020. godine, ali su uspjeli uzeti samo isječke za patohistološku analizu.

“Rekli su nam da u životu nisu vidjeli tu masu. Sumnjali su na vrstu karcionima za koji nema lijeka. Rekli su nam da za njega nema spasa”, prisjetio se otac Eldin.

Borba u jeku korone

Tada kreće borba za analizu uzoraka. U BiH nije bilo mogućnosti da se adekvatno analizira ta vrsta tumora na koju su sumnjali pa je plan bio da se uzorci pošalju u Italiju. No, njihovo ministarstvo zdravlja zbog korone je imalo komplikovane procedure i na dozvolu se čekalo mjesecima, a ovdje su bili u pitanju dani. Ljekari su im potom rekli da mogu poslati na Institut u Grac, ali da se moraju privatno snaći za to.

“Uz pomoć prijatelja došli smo do Instituta za patologiju u Grazu i odnijeli uzorke. Utvrđeno je da je rođen s tim tumorom i da nije onaj na koji se sumnjalo. Tumor je brzo rastao i došao do pluća, ali nije imao metastaze. Imao je četiri ciklusa kemoterapije i tumor se smanjio za 50 posto. Potom smo otišli u Tursku na operaciju”, prisjetili su se roditelji malog heroja Vedada.

Operacija, zračenja, kemoterapije i POBJEDA

Operacija je trajala pet sati. Ljekari su ih pitali prije samog početka da li su svjesni rizika.

“Bili smo svega svjesni, ali nismo imali drugu opciju. Odstranjen mu je lijevi bubreg. Imao je 20 ciklusa zračenja i sve je bilo uspješno. Vratili smo se u Sarajevo i nastavili liječenje. Prošle su četiri godine od početka naše borbe”, kazala je Mersiha.

Za sve roditelje koji se sada suočavaju s onim što su oni prošli Mersiha je imala riječi podrške, utjehe i nade.

“To je velika borba i nikada ne znate šta će kontrola donijeti. Ali vjerujemo u dobro i imali smo nadu. Na početku je šok, ali morate razgovarati sa sobom i reći ‘nije smak svijeta i borićemo se’. Nijedan dan se nismo prestali boriti. Nakon svega smo ojačali još više kao porodica. Sada kada imate neki problem to vam je ništa u odnosu na ono što smo prošli. Nemojte izgubiti nadu. Budite jaki jer ne znate koliko ste jaki dok se ne nađete u toj situaciji i jednog dana će sve to biti iza njih”, poručila je majka.

A mali Vedad nasmijan, vedar i zdrav otkriva svoje velike planove: “Želim biti atletičar!” I mi mu od srca želimo da ostvari svoje snove.

