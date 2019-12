Ljubav pokazuju i u ajvaru

Todorka Gajdova-Jovanović, predsjednica Udruženja Makedonaca "Vardar" iz Brčkog, koja je prije skoro četiri decenije iz rodne Strumice došla u BiH, s ponosom ističe da njenom ajvaru nema premca jer osnovna namirnica nije ubrana sa bh. polja, nego je stigla iz suncem okupane Sjeverne Makedonije.

"Kvalitet paprike je najvažniji. Sigurno zbog više sunca, takvo je podneblje. Peče se paprika, pa guli, zatim se melje. Tu ima tri dana posla da se napravi ajvar kako treba", priča Gajdova-Jovanovićeva, te s ponosom ističe da se u njenoj kući govori makedonski jezik i njeguje makedonski način pripreme hrane. Romi, najbrojnija bh. manjina, najviše vole jela od nekoliko vrsta mesa, kaže Snježana Mirković, predsjednica Udruženja "Romani ćej - Romska djevojka" iz Prnjavora. Neka su autohtona njihova, a neka su "posudili".

"Na primjer, punjene paprike ili sarma. U Bijeljini kažu da je to romsko jelo, dok ovamo u Prnjavoru kažu to je bosansko jelo. Dobila sam jedan predivan recept za hljeb koji je kao ruža, ali nisam ga uspjela napraviti, ipak je morala koleginica iz Viteza doći da ga napravi, a jako je ukusan i sočan", priznala je Mirkovićeva.

Iako malobrojna, zajednica Jevreja u Doboju koja vijek i po opstaje u ovom gradu uskoro će proslaviti Hanuku, za koju se priprema svečana trpeza nešto drugačija od one za druge judaističke praznike.

"Recimo, za praznik Pesah, koji je inače praznik beskvasnih hljebova, pravi se pašas, to je kao burek, ali u stvari se pravi od beskvasnog tijesta, to su kao ploče od posebnog brašna koje se pune mljevenim mesom. Jevreji imaju stroge principe kada je u pitanju ishrana, to je košer. Jedno od osnovnih pravila je da se ne jedu mesni i mliječni proizvodi zajedno", kaže Danijel Atijas, sekretar Jevrejskog kulturnog centra "Bejt šalom".

Osim recepata, u domovima pripadnika nacionalnih manjina čuvaju se i narodne igre, običaji, jezik, kultura.

"Ako sam došla, ja prihvatam i prava i obaveze društva u kojem živim, ali opet ću se truditi da sačuvam svoju tradiciju, svoj jezik", poručuje Aleksandra Bošković, predsjednica dobojskog Udruženja Crnogoraca "Njegoš".