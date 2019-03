Ljubavnе afere kralja Milana pokrenule žutu štampu u Evropi

Da li ste znali da je knez Miloš posljednje dijete dobio u 75 godini, a da je njegov sin Mihailo bio zaljubljen u svoje sestre od strica?

Kako je kneginja Ljubica ubIla Miloševu ljubavnicu Petriju?

"Kad samo malo začeprkate u tu našu dvorsku kraljevsku istoriju shvatite da su to stvarno bile opasne veze, pune intriga, ljubavi, izdaja, vanbračne dece. Žuta štampa Evrope živela je od seks skandala na srpskom dvoru na primer od kralja Milana. Dakle, nisu to samo teme današnjeg vremena, to je bila odlika i 19. veka u Srbiji", rekla je organizatorka tribine "Opasne veze na dvoru Obrenovića" Smiljana Popov, inače autorka serijala "Beograd za početnike".

Tribine je održana sinoć od 19 časova u Galeriji 73 na Banovom brdu, koja je bila popunjena do posljednjeg mesta.

Organizatori poručuju da je intimna istorija srpske kraljevske porodice način da se privuku ljudi da malo više istražuju o tom vremenu.

"Knez Miloš je imao devetoro vanbračne dece i sva su umrla, a poslednje je dobio sa 75 godina. On je nasilno uzimao žene, a podvodio mu ih je njegov oružer. Bio je to stil života pravog turskog paše. Kad je otišao u Beč u izbeglištvo imao je ljubavnice koje je izdašno sponzorisao, živele su na njegov račun na viskoj nozi", ispirčala je Popov.

Kako je rekla, divni knez Mihajlo je imao sina Viljena, krštenog katolika iz veze sa Marijom Berghaus iz Rogaške Slatine. Viljem se pokrstio u pravoslavlje i nazvao se Velimir Teodorović. Bio je veliki srpski dobrotovor, a Srbija mu se "odužila" zaboravom.

Na tribini o "škakljivim" temama Obrenovića, koja će se uskoro opet održati, predavanje je održao Milorad Stokin, inače akademski muzičar.

Svi srpski kraljevi su imali vanbračnu djecu, knez Mihajlo je imao rodoskrvne veze sa sestrama od tetke, a postoje tragovi, kako je rečeno na tribini, da su kraljica Natalija i kralj Milan bili u nekoj vrsti srodtsva.

Da li je bilo pravih ljubavi na srpkom dvoru? Istorija kaže da su se stvarno voljeli kralj Aleksandar i kraljice Draga, dok je kneza Mihajla varala njegova žena Julija, a on je pronašao njeno pismo ljubavniku.

"Ljubavne afere kralja Milana i kralja Aleksandra otvorile su trač rubrike i žutu štampu tog vremena", rekla je Popov. (B92)