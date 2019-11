Ludnica Crnog petka – tuče, guranja i jurnjava za popustima

Crni petak ponovo je izazvao pomamu među kupcima širom svijeta, a na društvenim mrežama se mogu videti snimci scena haosa iz SAD, Brazila, Južnoafričke Republike i drugih zemalja.

Čuvari u tržnim centrima širom svijeta imali su pune ruke posla i tokom ovogodišnjeg Crnog petka, mada statistika pokazuje da mnoge mušterije biraju naručivanje preko interneta umjesto guranja po prodavnicama.

U želji da iskoriste velike popuste i do 50 odsto, američki mediji prenose da su ispred brojnih prodavnica u ranim jutarnjim časovima počeli da se formiraju redovi, prenosi RTS.

Shoppers fought over TVs in Brazil; while crowds ready for early deals in New York #BlackFriday pic.twitter.com/XgRR96Z0Ij