Majka iz Engleske: 'Uspavana ljepotica' sadrži seksualno zlostavljanje

Jedna majka zamolila je školu svog sina da ukloni “Uspavanu ljepoticu“ iz svoje literature zbog neprimjerene poruke koju ova bajka šalje.

Sara Hol iz Tajnsajda tvrdi da čuvena bajka šalje pogrešnu poruku djeci i da mališani ne treba da je čitaju. Kako kaže, dok je čitala bajku svom šestogodišnjem sinu Benu shvatila je da bajka opravdava postupak ljubljenja žene u snu.

“U 'Uspavanoj ljepotici' imamo klasičan primjer seksualne radnje bez pristanka druge strane. Da li je to normalno?“, rekla je, aludirajući na scenu u kojoj princ poljupcem budi ljepoticu iz dubokog sna.

Ona se brine da će djeca poučena ovom pričom smatrati da je sasvim u redu poljubiti ženu dok spava.

“U današnjem društvu, to nije prikladno – moj sin ima tek šest godina, oponaša sve što vidi, a nije dovoljno veliki da tako nešto pretvorim u konstruktivan razgovor. Ne mislim da treba ukinuti ovu bajku. Za stariju djecu je savršen povod za diskusiju da li je to u redu ili nije, kako se princeza osjećala i slično. Ali govorim o jako maloj djeci koja ne treba to da prihvate kao normalno ponašanje“, kaže ona za britanske medije, prenosi B92.