Majke i očevi koji poseduju ove osobine zaslužuju diplomu roditeljstva

Bilo da ste samohrani roditelj ili ne, najbolji način da odgajate zdravo i srećno dijete jeste da i sami njegujete posebne osobine koje odlikuju majke i očeve sa izuzetnim pristupom roditeljstvu. Možda vaši mališani neće uvijek biti zadovoljni načinom na koji ih vaspitavate, ali ako vrijedno radite na sticanju ovih osobina, odrastaće uz saznanje da su voljeni i sigurni.

Ovih osam osobina krase roditelje koji su savladali složenu vještinu roditeljstva.

Osjećajnost

Ovime se podrazumijeva da u svakom trenutku prepoznajete potrebe svog djeteta i da nastojite da se uskladite sa njima, bilo da je riječ o bebi koja je gladna i plače, ili o mališanu koji dobije napad bijesa. Umjesto što ćete se i sami uznemiriti ili naljutiti, postarajte se da otklonite njihov nespokoj.

Savjesnost

Dok velika očekivanja mogu donekle da motivišu dijete, ona koja su nerealna i perfekcionistička su štetna po njih. Roditelji ponekad pomješaju ova dva pojma, pa se ili boje da će previše da isforsiraju svoju djecu, ili da ih neće pogurati dovoljno.

U stvari, rješenje leži u tome da im jasno naznačite koje vrijednosti želite da usadite u njih, kao i da im postavite ciljeve kojima mogu da streme i koji će iz njih izvući ono najbolje. Djeca se dobro snalaze sa dosljednim i jasno postavljenim očekivanjima.

Nježnost

Maženje, grljenje i ljubljenje trebalo bi njegovati dok je dijete još novorođenče. Fizički kontakt pomaže bebama da rastu i da se razvijaju, a isto čini i za stariju djecu u pogledu samopouzdanja. To je još jedan način da se izraze osjećanja. Naučna istraživanja bazirana na radu mozga pokazala su da toplina koju roditelji ispoljavaju prema djeci kod njih izaziva oslobađanje oksitocina, hormona ljubavi, što blagotvorno utiče na mentalno stanje djeteta u razvitku.

Uzajamnost

Jako je važno da imate sluha za svoje dijete. Kada osjete da su cijenjeni kao ljudska bića, i sami će se ophoditi prema drugima na isti način. Isto tako, i oni će imati sluha za vas, jer će shvatiti da se međuljudski odnosi zasnivaju na našoj potrebi da sa drugima podiielimo ono što nas tišti i da budemo saslušani.

Podrška

Iako zvuči kao ustaljena fraza, pojedini roditelji se zaista muče sa značenjem podrške. Zbog toga je možda potrebno da se razjasni šta ona podrazumijeva. Biti roditelj koji podržava svoje dijete ne znači da mu dopuštate da radi sve što poželi. Radije, to znači da vrednujete osjećanja svog deteta, da ih podstičete i da nastojite da osmislite domišljata rješenja ukoliko niste u stanju da im pružite ono što žele.

Ovaj pojam je veoma zastupljen tokom puberteta. Postoji način da prepoznate njihove želje, a da to ne bude na uštrb vašeg iskrenog stava. Za odnos u kom postoji podrška ključno je da saslušate dijete, prepoznate vrijednost njegovih osjećanja i zajedno osmislite rezervni plan, ukoliko niste u mogućnosti da pružite detetu ono što traži.

Dosljednost

Ova osobina je nešto što vaš karakteriše i prije nego što postanete roditelji. Zapitajte se da li ste u stanju da održite datu riječ i da li ste pouzdani. Dosljednost u okviru roditeljstva podrazumijeva da čvrsto primjenjujete svoja pravila. Ako ste svjesni da se nikada ni sami niste pridržavali pravila, onda ćete na tom polju iskusiti poteškoće, jer dosljednost je jedan od temelja kvalitetnog roditeljstva.

Ukoliko kažnjavate dijete uskraćivanjem, na primjer, slatkiša na nedjelju dana, onda morate do kraja da sprovedete tu kaznu. Nedostatak dosljednosti u pogledu ljubavi i njege koju pružate djetetu, ali i discipline koju očekujete, može da dovede do toga da vas dijete ne shvata ozbiljno i da ne poštuje postavljene granice.

Razum

Biti razuman vrednuje se u svakom međuljudskom odnosu i podrazumijeva da obrazložite svoja djela i odluke. Time pokazujete koliko ste pažljivi, dok istovremeno pružate priliku drugoj osobi da razmotri vaše ponašanje, kao i izbore koje pravite.

Takođe, razumnoj osobi je lakše pristupiti i popričati sa njom. U domovima sa oba roditelja, obično se desi da je jedan, takoreći, razumniji od drugog. Budite taj roditelj, a tako ćete i onom drugom pokazati koje su prednosti obazrivosti i donošenja promišljenih odluka.

Realista

Djeca već sa devet mjeseci ispoljavaju težnju ka tome da se osamostale, i to kada počnu da puze. Nije neuobičajeno da roditeljima teško pada to što je dijete sve sposobnije da radi određene stvari samostalno, kako godine prolaze. To, čak, može i da vas rastuži, ali nužno je da u jednom trenutku dozvolite svom djetetu da uči iz sopstvenih grešaka.

Pojedini roditelji ne žele nikada da se odvoje od svoje djece, što kod njih može da izazove osećaj nesigurnosti i strah od svijeta izvan roditeljskog okrilja. Neke majke i očevi istovremeno podstiču nezavisnost djeteta u jednoj oblasti, dok ga u drugoj sputavaju, što može da bude jako zbunjujuće. Ključno je da upoznate svoje dijete kako biste znali kada je u redu da podstičete njegovu slobodu, a kada da mu skrenetu pažnju na ono čega bi trebalo da se čuva.

