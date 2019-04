Majke trebaju odmoriti od djece bar jednom godišnje

​Život žene se u potpunosti mijenja nakon poroda, ona postaje prezauzeta i rijetko pronalazi momenat za sebe. Mnoge to opisuju kao posao koji traje 24 sata i koji nema godišnji, te eksperti upravo zato savjetuju kako bi žene trebale odlaziti na odmor bez svoje djece bar jednom godišnje.

Djeca postaju prioritet u životu svojih majki, te im ne ostavljaju dovoljno vremena da se one fokusiraju na sebe i svoje potrebe. Samim time, one gube vrijeme za odmor i njegu. One se nerijetko osjećaju krivim ako uzmu vrijeme za sebe kako bi odmorile i prikupile energiju za dalje izazove, prenosi Bright Side.

Međutim, eksperti tvrde da se one ne bi trebale tako osjećati, te da bi trebale težiti ka tome da uzimaju odmor od djece bar jednom godišnje. Tako će odmoriti od obavljanja kućanskih poslova, brige za djecu i mogla bi imati nekoliko dana u kojima će se fokusirati samo na sebe.

Ukoliko majka bude dobila prostor i vrijeme za sebe, onda će biti odmornija i raspoloženija što će dovesti do bolje atmosfere u porodici.

Činjenica je da majke svoju djecu vole bezuslovno, ali je isto tako tačno da se one mogu umoriti od svih obaveza koje majčinstvo sa sobom donosi. Djeca će majku više cijeniti više onda kada budu svjesni da ona ne može stalno biti tu za njih. Samim time, jedva će čekati da se ona vrati kući.

Vrijeme koje provede na odmoru može iskoristiti kako bi posložila svoje želje i potrebe, umjesto da razmišlja o tome koju igračku treba kupiti jednom djetetu i da li drugom djetetu nedostaje neki dio opreme za trening.