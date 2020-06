Malala diplomirala osam godina nakon napada talibana

LONDON - Dobitnica Nobelove nagrade za mir Malala Jusufzai diplomirala je na Univerzitetu Oksford osam godina nakon što je ranjena u napadu talibana jer se javno zalagala za pravo djevojčica na obrazovanje u Avganistanu.

Ona je objavila na "Tviteru" slike proslave sa svojom porodicom.

"Teško mi je da izrazim radost i zahvalnost sada kada sam dobila diplomu iz filozofije, politike i ekonomije na Oksfordu", napisala je Malala.

Ona je dodala da ne zna šta slijedi i da će to za sada biti "`Netfliks`, čitanje i spavanje", prenio je AFP.

Hard to express my joy and gratitude right now as I completed my Philosophy, Politics and Economics degree at Oxford. I don’t know what’s ahead. For now, it will be Netflix, reading and sleep. pic.twitter.com/AUxN55cUAf