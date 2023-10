Malo je poznato da je Metju Peri ljubio jednu od najljepših žena Holivuda

Metju Peri pronađen je mrtav u svojoj kadi, i ta vijest slomila je fanove serije "Prijatelji".

Poznati glumac lako je osvojio srca gledalaca, ali ne samo njih, on je zaveo i Džuliju Roberts koja veži za najljepšu ženu današnjice, međutim, on ju je ostavio nakon samo dva mjeseca zabavljanja., piše Telegraf.rs.

Mnogima je poznato da je Džulija gostovala u seriji, a romansa između Metjua i nje je počela prije nego što će se ona pojaviti u istoj.

Kako je glumac ispričao, producenti su ga zamolili da je kontaktira nakon što je ona rekla da bi gostovala u seriji samo ukoliko njen lik može da bude u nekoj priči sa Čendlerom.

- Tada sam joj poslao ruže i na papir napisao: "Jedina stvar koja je uzbudljivija od šanse da ćeš učestvovati u šouu je da napokon imam izgovor da ti pošaljem cvijeće". Ne samo da je Džulija pristala da radi u seriji, nego mi je poslala i poklon, poslala mi je mnoštvo peciva - rekao je Peri za "The Times".

Njen pristanak da glumi u specijalnoj epizodi serije "Prijatelji" podstakao je ono što Peri sada opisuje kao tromjesečno udvaranje putem svakodnevnih faksova dok je radila na filmu u Francuskoj. Kad je počelo snimanje epizode, već su bili par.

Pišući u svojoj nadolazećoj autobiografiji, "Friends, Lovers And The Big Terrible Thing", Peri otkriva da su razmijenili stotine poruka u danima prije nego što je elektronska pošta postala uobičajena.

- Tri ili četiri puta dnevno sjedio bih pored svog faksa i gledao kako papirić polako otkriva njeno sljedeće pismo. Bio sam toliko uzbuđen da bih se neke večeri našao na nekoj zabavi i koketirao s privlačnom ženom i prekinuo razgovor kako bih mogao da otrčim kući i vidim da li je stigao novi faks - prepričava glumac. On i glumica na kraju su započeli vezu, ali Peri ju je ostavio dva mjeseca nakon što se pojavila u seriji.

- Zabavljanje s Džulijom Roberts bilo je previše za mene. Stalno sam bio uvjeren u to da će raskinuti sa mnom. Zašto ne bi? Nisam bio dovoljan i nikad ne bih mogao da budem dovoljan. Bio sam slomljen, savijen, nedostojan ljubavi. Dakle, umjesto da se suočim s neizbježnom agonijom gubitka nje, raskinuo sam s prekrasnom i briljantnom Džulijom Roberts. Možda je mislila da se druži s TV tipom, a TV tip je sada raskidao s njom. Ne mogu da opišem taj izraz zbunjenosti na njenom licu nakon što sam joj rekao - rekao je Peri.

U knjizi, koja će biti objavljena 1. novembra, Peri otkriva i svoje iskustvo na ivici smrti s opijatima i priznaje da je pet godina nakon razlaza s Robertsovom gledao kako uzima Oskara za ulogu u "Erin Brockovich" dok se on znojio na rehabilitaciji, okružen kolegama pacijentima.

- Dok je držala svoj govor, glas se podigao u toj sobi u rehabilitacijskom centru, hitan, tužan, nežan, ljutit, molećiv, ispunjen čežnjom i suzama. Našalio sam se "vratiću te nazad". Cijela prostorija se smijala, iako ovo nije bila smiješna rečenica u sitkomu. Ovo je sada bio pravi život. Ti ljudi na televiziji više nisu bili moji ljudi. Ne, ljudi pred kojima sam ležao, tresao se, pokriven ćebadima, tada su bili moji ljudi - govori Peri.

Čendler takođe otkriva da je bio zaljubljen u Dženifer Aniston, koju je upoznao preko zajedničkih poznanika tri godine prije nego što su zajedno glumili u seriji.

- Odmah me obuzela i svidjela mi se. Imao sam osećaj da je i ona zaintrigirana, možda će to biti nešto. Tada sam dobio dva posla u jednom danu. Pa sam nazvao Dženifer i rekao: "Ti si prva osoba kojoj sam ovo želio da kažem." Bila je to loša odluka i njenu hladnoću sam osjetio kroz telefon. Gledajući unazad, bilo je jasno da ju je to natjeralo da pomisli da mi se sviđa previše ili na pogrešan način, a ja sam samo pogoršao situaciju time što sam je pozvao u izlazak. Odbila je, ali je rekla da bi voljela da mi bude prijateljica - rekao je Peri.

