Mama snimila svoj porođaj u dvorištu, i to šesti po redu

Ova Njemica porodila se po šesti put samostalno. Ovog puta to bebu je rodila u sopstvenom dvorištu, a o svemu Sara Šmit je snimila video koji je emitovala na svom Jutjub kanalu.

Sara je Johana, Džonatana, Emanuelu, Elizabet, Konstantina i Kirana rodila u prirodi.

Govoreći za "The Sun" tridesetšestogodišnja majka objasnila je šta je navelo da se odluči na ovako slobodno rađanje.

"Odrekla sam se studija medicine da bih bila mama. To iskustvo me je u mnogome opredijelilo da imam ovakve porođaje. Sjećam se da sam na praksi bila u bolnicama i gledala žene kako se porađaju. Još tada sam sebi rekla da ja to tako neću moći".

Prvi put Sara se porađala uz pomoć babice, a onda je iščitala mnogobrojnu literaturu i postala je ekspert za porođaje.

Jednom je čak bila potpuno sama u šumi.

Njen muž Tim podržava je i zajedno s njim svaki put je prevazišla svoje strahove u vezi sa porođajem.

Posljednji porođaj, kada je rodila sina Kirana, poseban je jer ga je snimila da bi njihova druga djeca mogla da vide kako izgleda dolazak bebe na svijet. Dok je ona rađala dijete, ostali mališani su se igrali u dvorištu, a video je pregledalo više od 800.000 ljudi.

