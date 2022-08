Mask ponovo izrazio zabrinutost zbog "kraja čovječanstva".

Ekscentrični milijarder, Ilon Mask, već duže vrijeme izražava svoje mišljenje o tome, ranije u junu nazvao je kolaps stanovništva "najvećom prijetnjom civilizaciji".

Izvršni direktor Tesle reagovao je na objavu fan stranice "Musk University" koja je sadržavala citat milijardera koji je glasio: "Ako se alarmantni pad nataliteta nastavi, civilizacija će zaista umrijeti cvileći u pelenama za odrasle." Musk je reagovao na pitanje te fan stranice tvitovanjem "Istina je".

Korisnici interneta bili su spremni procijeniti posljednju spornu primjedbu biznismena. "Dobro jutro, Ilone - ne opterećuj se - čovječanstvo će preživjeti. Preživjelo je i uvijek će do svog planiranog putovanja. Ne opterećuj se", napisao je jedan korisnik.

