Melanija Tramp dobila statuu u rodnoj Sloveniji, stanovnici nisu zadovoljni

LJUBLJANA - Prva dama SAD Melanija Tramp počastvovana je drvenom statuom u prirodnoj veličini u blizini grada Sevnice u Sloveniji gdje je odrasla, ali lokalni stanovnici kažu da ta statua predstavja "sramotu".

Prvu statuu Melanije Tramp u rodnoj zemlji osmislio je američki umjetnik Bred Dauni i unajmio lokalnog umjetničkog drvodelju Alesa Zupevca, poznatog kao Maksi, da je izradi i postavi pored reke Sijave.

Statua uopšte ne liči na prvu damu, ali, kako navodi ITV, bar je haljina u pravoj boji, svjetlo plavoj, kao i ona u kojoj se Melanija pojavila na predsjedničkoj inauguraciji svog supruga Donalda Trampa.

Crte lica izgledaju kao da ih je nacrtalo dijete, izraz lica je namrgođen, a oblici tijela nedefinisani. Statua "maše" lijevom rukom.

Lokalni stanovnici, iako ponosni na najpoznatiji eksponat u gradu, uopšte nizu zadovoljni sličnošću statue s Melanijom Tramp.

"Uopšte ne liči na Melaniju. Liči na Štrumpfetu. To je sramota", rekao je jedan od stanovnika koji su se okupili na orkrivanju statue.

“The statue, which was carved into a tree using a chainsaw, sits on top a wooden plank in a field near Sevnica. It's said to be the first monument anywhere that's dedicated to her”#Melaniahttps://t.co/ra9otS5qUr