Milica, Samir i Vjekoslav spriječili samoubistvo mlade majke

​DOBOJ - Pola sata trajala je drama u soliteru u dobojskoj Ćuprijskoj ulici, a jedino o čemu su razmišljali kriminalistički inspektori u Policijskoj stanici Doboj 1, koji su u srijedu oko podne dobili dojavu da dvadesetšestogodišnja žena namjerava da počini samoubistvo, bilo je kako što prije stići do stana na 16. spratu.

Milica Ninković, Samir Imeri i Vjekoslav Čolić spasili su život J.S., inače majci jednog djeteta, koja se nije mogla izboriti s narušenim porodičnim odnosima, te je tog dana nazvala svog partnera koji je bio na poslu, a s kojim živi u stanu u Ćuprijskoj ulici, i kazala mu da će počiniti samoubistvo.

Nakon što je dobila dojavu o mogućem pokušaju samoubistva, Ninkovićeva je o tome obavijestila nadređene, pa je Dragan Vasilić, zamjenik komandira PS Doboj 1, organizovao akciju spasavanja.

Prema stanu u kojem je žena bila sama zaputili su se Ninkovićeva, Imeri i Čolić, koji su u međuvremenu uz pomoć kolege njenog partnera došli do ključa od stana, kako bi neopaženo ušli.

"Koleginica Milica ju je pozivala na telefon, na njen broj koji je dobila, nije se javljala. Strahovali smo da je ona već izvršila taj čin... Očekivali smo da ćemo je naći u kadi", ispričao je Čolić.

Kada su ušli u stan, zatekli su je kako sjedi na prozoru sa nogama ispruženim napolje.

"Polako smo prišli jer svakakve reakcije mogu biti, morali smo biti oprezni. Prišli smo oprezno do nje, s obzirom na to da nije reagovala na nas, uhvatili smo je kolega i ja, on s jedne, ja sa druge strane, za ruke i uvukli unutra, postavili na krevet. S obzirom na to da je bilo vidno rastresena, pozvali smo Hitnu pomoć. Sve vrijeme je plakala, ništa nije pričala", prisjetila se Ninkovićeva.

"Iskreno, nismo očekivali da ćemo je zateći na prozoru... Nije reagovala na naše prisustvo. Na našu i njenu sreću, uspjeli smo je skinuti sa prozora. Vječnost je taj prelazak kroz tu prostoriju, kroz glavu prolazi samo: 'Bože da ne padne'. Ali, evo, hvala bogu, završilo je najbolje što je moglo da se završi", ispričao je Imeri i dodao da ga je stres sustigao tek kasnije.

U ovakvim situacijama je najvažnije biti pribran i brzo reagovati, poručio je Vasilić, koji je naveo da u svojoj karijeri nije imao sličnih slučajeva.

