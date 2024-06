Milovan postao Safet, ponosno ističe da je Jugosloven (VIDEO)

ILIJAŠ - Safet Bosanac, koji živi u okolini Ilijaša, nekada se zvao Milovan, s tim što za sebe ističe da je - Jugosloven.

Zanimljivo je da mu je otac bio pravoslavac, a majka katolkinja.

"Te 1991. sam se izjasnio kao Jugosloven i neopredijeljen. U toj porodici ja nikakvu vjeru osjećao nisam, niti su moji roditelji to provodili, ni katoličku, ni pravoslavnu, a najveći dio svog života sam provodio sa muslimanima. Išao sam od prvog razreda do srednje škole u razred sa muslimanima", priča on.

Kaže da nikada u takvom okruženju nije osjećao nikakvu nelagodnost.

"Ja sam tada bio Milovan do 1992. godine. Bio sam jako prisan sa muslimanima, pomagao im kad mu je trebala pomoć. Smatrao sam da njima pripadam", rekao je on.

Kad se Jugoslavija raspala, kaže da nije osjećao da ikome pripada, bilo mu je žao zbog raspada, ali je bio ponosan što je Jugosloven.

"Dok je svijeta, vakta i zemana, biće i muslimana. Ja ne želim da se opredjeljujem da budem ni musliman, ni Srbin, ni Hrvat, ja želim da ostanem Jugosloven", rekao je Safet za Bosansku Seharu, a prenosi Stil.

U tom perodu se učlanio u stranku, izašao za stranačku govornicu...

"Od momenta kad sam izašao za tu govornicu, nešto mi se preokrenulo u meni. Ja sam od 1992. godine od Milovana postao Safet, osunetio se, prešao na Islam, a prezime sam uzeo Bosanac", izjavio je on.

Kaže da je to bila njegova odluka, da voli BiH.

"Kad sam pričao sa pokojnim ocem, moji korijeni su pravoslavni, ja ih ne zaboravljam. Moji su doselili iz Crne Gore, ispod planine Golije", priča Safet i dodaje da je to bio njegov put, da promijeni ime i vjeru i da ne žali zbog toga.

