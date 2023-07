Mir pronašao u Srbiji: Ovo je raj za mene, Amerika surova za decu (VIDEO)

I dok mnogi decenijama unazad pakuju kofere i kupuju karte za Ameriku, u jednom pravcu, Srđan je život "preko bare" zamijenio onim u Srbiji.

Preselio se sa porodicom i kako kaže, oduvijek je znao da ga Beograd čeka da se vrati.

Srđan Savić iz Beograda je sa 14 godina otišao u Ameriku. Kao dijete Beograđanina koji je radio u američkoj ambasadi cijeloj porodici bila je pružena prilika za preseljenje koju su morali da prihvate. Ipak godinama kasnije, Srđan je svoj mir našao u Srbiji.

"Posle bombaradovanja smo otišli, jednostavno desilo se tako da imamo šansu. Čak nam je rečeno da ukoliko tada ne odemo, drugu šansu nećemo imati. Nije da smo hteli, nije bilo hoćeš nećeš, nego moraš. I desilo se", kaže Srđan, koji se zbog života u Americi svakako ne kaje.

Iako je otišao sa 14 godina, on je od prve godine tamo govorio da će se vratiti u Srbiju. Nakon što je završio školu i koledž, provodio se baš kao i svi mladi, Srđan se sada vratio u Srbiju, oženio i dobio dvoje djece.

Amerika je zemlja gdje se biznis uči

Ipak, kako kaže, preporučuje svima da odu u Ameriku, da vide, da žive tamo, i da najbitnije nauče kako se radi. Jer ono što je tačno o njima jeste da su najbolji biznismeni na svijetu i ako postoji mjesta gdje se biznis uči najbolje onda je to Amerika. Za učenje glavnog svjetskog jezika biznisa i modele biznisa najbolje je upravo ona.

"Ako postoji zemlja u kojoj možeš da postaneš milioner za dan, onda je to Amerika. I to ako imaš ideju! To je neverovatno. Kada kao mladi odeš i sve to naučiš, e onda možeš da radiš gde hoćeš, i u Kini", kaže Srđan pojašnjavajući da to u Srbiji nije moguće jer ljudi godinama, cio život, mogu da rade, imaju ideju ali ne mogu da je unovče.

Takođe, dodaje da je trenutno najtraženiji digitalni marketing.

Srđan je inače živio u San Dijegu, jednom od najljepših SAD gradova, a razlog za povratak jeste to što ga je vuklo da se vrati.

"Ja sam otišao u jednu Ameriku, živeo u drugoj a vratio se iz treće. Plus Beograd je moje odrastanje, to moje detinjstvo, sve lepo, uspomene, to je bio razlog", kaže rođeni Beograđanin za YouTube kanal Dragan Rakonjac, dodajući i da zna mnoge koji želi da se vrati ali da ni to nije tako lako, te su neki čak i prinuđeni, da ostanu tamo.

Beograd je pun poslovnih prilika

Srđan trenutno radi kao američki frilenser u Srbiji i, kako kaže, cilj mu je da mladi iz Srbije ostanu u zemlji, ali da nauče kako treba da zarađuju i da svoj novac troše.

"Najbitniji resurs u 2024. biće mladi ljudi jer je u 2022. i 2021. najviše ljudi na planeti otišlo u penziju. Ja ne razumem nekog ko ima više od 30 godina a da nema posao, ima posla u Beogradu koliko hoćeš, toliko oglasa, toliko stranih firmi. Mogu da izmišljaju posao, samo mašta! Ovde radna snaga nije više jeftina, samo jeftinija i stranci toliko hoće naše ljude... Srbi su pametni, ali problem je što nam je stara zemlja, i što ovde ljudi od 30-40 još žive s roditeljima", objasnio je Srđan.

Na osnovu Iskustva, barem onog koji ima sa svojim klijentima, siguran je da će stranci prije zaposliti Srbina ili Srpkinju nego nekog iz Azije.

"I ovde sve počinje da se dešava, stranci sa ovom digitalizacijom dolaze da žive i rade ovde" kaže Srđan.

Koliko voli Srbiju za koju kaže da pored Beograda ima i drugih manjih gradova koji su predivni i idealni za život, govori i činjenica da razmišlja da zajedno sa suprugom i djecom pređe u neki manji grad, jer smatra da su manji gradovi bolji i zdraviji za decu i za njihovo odrastanje.

"Moja deca su rođena ovde, ali imaju američke pasoše, još su mali, ali kad krene srednja škola, ići će u Ameriku da vide kako tamo izgleda srednja, studije", kaže Srđan koji dodaje da je Amerika za djecu i tinejdžere surova - sa 18 biraju da li će raditi, školovati se i plaćati kiriju, u suprotnom napolje iz kuće. To je ta borba za opstanak, koja po njemu u Srbiji fali.

Njegova "mini - penzija"

Kad je prijateljima u Americi rekao da ide na more u Tursku, pa dva mjeseca na selo kod Knjaževca, pitali su ga da li je bolestan, ili umire od raka kad može toliko da odsustvuje s posla. Ali, to je upravo ono što želio da sebi omogući dolaskom u Srbiju - da je u "mini penziji" a da zarađuje odlično.

Takođe, Srđan je ohrabrio Srbe iz Amerike koji žele da se vrate da ne razmišljaju šta će biti kada dođu. Smatra da ima toliko stranih firmi u koja se može dobiti dobar posao sa dobrom zaradom čak i ako ste bez neke veće škole. Dodatni plus svakako je da perfektno govorite engleski jer Beograd sada ima jedan najvećih kol-centara u Evropi.

Na pitanje da li se kaje zbog svoje odluke da se vrati u Srbiju, Srđan je objasnio da mjesta kajanju nema i da je za njega Srbija raj na zemlji.

"Ovde je raj, za mene je ovo raj. Znao sam da ču se jednom vratiti i to se i desilo", kaže Srđan sa osmjehom.