Miroslav Pavlović ostvaruje internacionalnu karijeru u svijetu tattoo umjetnosti

Tetoviranje je iz umjetničkog andergrounda odavno prešlo u masovni trend, i samim tim postalo unosan biznis. Međutim, da bi postali tattoo majstor kojeg svi žele, potrebna je strast, talenat ali godine iskustva.

Sve to ima Miroslav Pavlović, tattoo umjetnik iz Banjaluke koji je kako tvrdi u ovaj posao ušao sasvim slučajno te u 11 godina intenzivnog rada, konvencija i seminara izgradio impozantnu karijeru.

O njegovom radu najviše mogu da posvjedoče njegovi zadovoljni klijenti koji se vraćaju i uvijek pronalaze još jedno slobodno mjesto na svom tijelu kako bi im upravo Miroslav vještom rukom iscrtao novi motiv za sva vremena.

„Sasvim spontano sam dobio priliku da se podučavam u jednom studiju, bez da sam imao dodira sa crtanjem prije toga. Uz jaku želju i volju počeo sam brzo da napredujem sa crtanjem na papiru, a stil koji je bio moj izbor je foto realizam. Oduvijek sam se divio umjetnicima koji su sposobni da prenesu realističnu sliku na papir ili kožu. To me je privuklo do te mjere da sam od samog početka bio siguran da je to pravac kojim želim da idem i u kojem želim da se razvijam u profesionalnom smislu“, istakao je Pavlović.

Svakom novom tetovažom pokušava da nadmaši onu prijašnju, a svoj rad razvija u svakom mogućem smislu te kako ističe ovo je posao u kojem konstantno mora da se napreduje i usavršava.

Pavlović je siguran da je našao posao u kojem je dobar i u kojem želi da gradi veliku karijeru tako je u posljednjih deset godina gostovao na mnogim konvencijama i tattoo studijima širom Evrope.

Svoj talenat, profesionalizam i vrhunsku izradu imao je prilike da pokaže i u Srbiji, Norveškoj, Njemačkoj, Italiji, Rumuniji, Slovačkoj, Sloveniji, Austriji i na mnogim drugim mjestima, a zadovoljni klijenti su potvrda njegovog dobrog rada.

„Prvi događaj na kojem sam učestvovao kao takmičar je „Tattoo Art Show“ u Ofenburgu 2018. godine, gdje sam osvojio dvije nagrade za najbolji black and grey rad. To je bilo moje prvo veliko postignuće i odskočna daska za budućnost“, ispričao je Pavlović.

Drugo i treće mjesto na toj konvenciji mu je donijelo značajan publicitet ali i ono što je najvažnije, priliku da se poveže sa veoma bitnim ljudima iz tattoo industrije.

Pavlović je takođe ostvario učešće i na prestižnim konvencijama u Bukureštu i Milanu, na kojima je izuzetno teško doći do mjesta za učešće jer je visoko podignuta ljestvica za tattoo majstore i njihov rad te je samo prisustvo na ovakvim događajima velika čast za svakog umjetnika.

Iako možda sam nije ni bio svjestan svog umjeća i toga koliko je veliki umjetnik u ovom poslu Pavlović je dobio potvrdu 2019. godine kada je učestvovao kao predavač na „Vortex Art Collective“ zajedno sa još nekoliko velikih imena iz tattoo svijeta.

„Seminar je organizovao vrhunski tatto majstor Ivan Stevanovića Ekser, a prisutni predavači su bili Goran Mićić, Miroslav Talevski i Vlatko Zdravkov iz Makedonije, Mare tattoo i Marko tattoo iz Srbije, Ivan Panayotov iz Švicarske i Igor Pešić Pedi iz Bosne I Herzegovine. Ono što je posebno je činjenica da je ovo prvi seminar ovakve vrste u regionu te je imao izuzetno veliki uspjeh“, ispričao je Pavlović.

A kako dobre i pozitivne stvari treba da se nastave Ivan Stevanović Ekser nakon uspješnog prvog seminara ponovo je pozvao Pavlovića i na drugi seminar koji je napravio još veći odjek.

Iako su nekada bile asocijacija na nešto što nose samo "opaki momci", tetovaže su danas uobičajen detalj, a više nije nepoznanica ni da ih nose profesori, doktori i svi oni koji to požele. Ovaj vid ukrasa postao je dosta prihvaćeniji u društvu, a sve češće možemo ih vidjeti i na damama koje su tako odlučile ukrasiti svoje tijelo.

Bilo da želite uraditi još jednu tetovažu ili se po prvi put odlučujete na jednu, onda morate znati kako je ključna stvar na tom putu da pronađete kvalitetnu tetoviračnicu, odnosno tattoo majstora koji poštuje sve higijenske propise i koji će se pobrinuti da ovaj procese protekne kako treba.

„Mi smo dosta mala zemlja, ali ovdje žive izuzetno talentovani ljudi koji mogu svojim umjećem i kvalitetom da pariraju velikim imenima iz cijelog svijeta.

Ljestvica je visoko podignuta, a mi svakodnevno pobijamo sve predrasude koje prema ovoj umjetnosti postoje n anašim prostorima. U regionu postoji ogroman broj talentovanih majstora koji “kidaju” ovu umjetnost kroz stotine različith stilova. Ono što manjka jeste malo više razumijevanja i međusobnog podržavanja, kada bi prevažišli balkanski mentalitet, u skorijoj budućnosti bi mogli da postanemo centar tetoviranja, bez sumnje. Malo nam samo fali“, iskren je Pavlović.

Iako je tetoviranje proces iza kojeg, prije svega, treba stajati čvrsta odluka, a tattoo majstori često znaju pitati svoje klijente i jesu li sigurni da to žele učiniti, budući da se tetovaža kasnije ne može obrisati kao da nikada nije postojala, veoma je bitna svaka moguća edukacija tattoo majstora, stoga je Pavlović napredovao i u tom smjeru.

„Tokom seminara u Beogradu smo imali i predavanje dermatologa na temu kože, kožnih bolesti, mogućih rizika usljed ne održavanja higijene tetovaže, ali opšte higijene generalno. Takođe smo imali i grafičku prezentaciju, uz teoriju, o unošenju boje pod kožu, kako zapravo boja ostaje pod kožom, moguće povrede tokom tetoviranja i slično“, naglasio je Pavlović ističući važnost edukacije i usavršavanja.

Pavlović je kroz jedanaest godina svog rada nizao velike uspjehe u domenu tattoo umjetnosti a nedavno se pojavio i u internacionalnom magauzinu „Global“ koji je trenutno jedan od vodećih magazina koji promovišu tattoo kulturu i umjetnike širom planete.

„Global“ magazin je trenutno jedan od vodećih u svijetu tattoo kulture te promoviše najbolje umjetnike širom planete stoga je izuzetna čast pojaviti se među koricama istog. Magazin koji se distribuira širom Evrope, Južne i Sjeverne Amerike te ga se može naći čak i na Novom Zelandu do sada je promovisao preko 800 umjetnika što potvrđuje njegovu kredibilnost.

„Sadržaj magazina je prošaran stotinama različith stilova tako da svaki ljubitelj tetovaža u njemu može da pronađe nešto interesantno za sebe“, ispričao je Pavlović. U majskom izdanju ovog prestižnog magazina može se naći njegov intervju kao i selekcija nekih od njegovih najboljih radova do sada, a svio zainteresovani magazin mogu da poruče i na Amazonu.

Da se velike stvari dešavaju ovom umjetniku potvrda su i novi ugovori i angažmani.

„Ove godine potpisujem i ugovor sa kompanijom „Emalla“ koja je trenutno među vodećim kompanijama za proizvodnju opreme za tetoviranje. Tako da je u planu veliki broj projekata i konvencija, na kojima cu potencijalno da učestvujem pod sponzorstvom pomenute kompanije“, priča Pavlović..

Obzirom da je u ovom poslu izgradio i ime i karijeru kao poruku za mlade umjetnike i one koji žele da uđu u svijet tetoviranja Pavlović ističe da je nepohodno biti u tome sto odsto.

„Važno je da se ne razmišlja samo o novcu, da se ne gleda nestrpljivo u sat u iščekivanju da se rad završi samo da bi se završio. Ako imate loš dan, završite pola, “zapakujte” klijenta i pošaljite ga kući, radije nego da radite mimo svoje volje. Jer ovo je umjetnost i normalno je da neko može imati loš dan. Slušajte iskusnije kolege ali i svoje srce, nadjite balans. Svaki vaš rad je i vaš potpis“, dodao je za kraj Pavlović.