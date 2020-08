Mirsad Dedić, trofejni sanski alas: Frizer vješt sa udicom kao sa makazama

SANSKI MOST - Ribolovac, Mirsad Dedić (30), odmalena druguje s ribarskim štapom, a u svojoj ne tako dugoj karijeri već se može pohvaliti brojnim kapitalnim primjercima ulovljene ribe, pa ga već svrstavaju među najtrofejnije alase u Sanskom Mostu.

Inače, po profesiji je frizer i posjeduje sopstvenu radnju u samom centru ovog grada, ali kaže kako je ribolov ipak njegova najveća ljubav i životna preokupacija.

"Odrastao sam pored rijeke i s ocem Mustafom sam kao mali dječak uvijek išao u ribolov. Sate smo znali provesti po užasnim vremenskim uslovima, bilo da je snijeg ili kiša, a zahvaljujući ocu, naučio sam osnovne ribolovačke vještine", objašnjava Dedić.

Kaže kako se ta ljubav prema ribolovu i rijeci Sani povećavala proporcionalno životnim godinama te dodaje kako je ljubav prema tom sportu kao droga.

"Kada se jednom navučeš, teško se skinuti. Jednostavno, čime god se bavim, bilo da šišam mušterije ili radim neke kućne poslove, mislim samo o tome je li rijeka mutna ili bistra, kakve su vremenske prilike i ostalo što je vezano za ribolov", kaže ovaj sanski frizer.

Dodaje kako je vremenom savladao gotovo sve tehnike ribolova te da prvenstveno lovi mladicu, ali i druge vrste ribe, kao što su lipljen ili pastrmka.

S ponosom ističe kako je najduži lipljen kojeg je upecao imao dužinu od 50, dok je najduža pastrmka bila dugačka cijelih 59 centimetara. Ipak, ono po čemu je posebno poznat među ovdašnjim ribolovcima su ulovljene mladice, među kojima je bio znatan broj kapitalnih primjeraka. Početkom ovoga ljeta Dediću je pošlo za rukom da upeca mladicu tešku više od 20 kilograma, a izmjerena dužina ovog riječnog kolosa iznosila je 125 centimetara.

Kaže kako je ovu riječnu grdosiju ulovio na lokalitetu Krečana, na rijeci Sani, koji je udaljen desetak kilometara od Sanskog Mosta. Borba s trofejnom mladicom trajala je pola sata, a na obalu ju je uspio izvući uz pomoć prijatelja.

"Mladica je riba koja se najčešće lovi zimi i veoma ju je teško upecati ljeti. Za nju se kaže da je riba od hiljadu ili milion zabačaja i koju je teško uloviti, rijetka je i nije jatna riba. To je mnogima san. Ipak, uspio sam je upecati. Bila je tako snažna da sam u jednom trenutku pomislio kako će mi pući štap", kaže ovaj vrsni ribolovac. Dodaje da je za svakog ribara ulovljena mladica jedan od najznačajnijih trofeja, s obzirom na to da je ova slatkovodna grabljivica prozvana i kraljicom riba. Objašnjava kako ona može da naraste do 40 pa čak i 50 kilograma, ali da njena srednja lovna težina iznosi od pet do 12 kilograma. Ona naseljava rijeke koje imaju brzu i čistu vodu, a hrani se manjim ribama i rakovima.

"Bilo je još kapitalnih mladica, a izdvojio bih još dva ulova. Jedna je bila teška 17, a druga 13 kilograma", kaže Dedić.

Ono što ovoga ribolovca izdvaja u odnosu na mnoge druge alase je to što je većinu ulovljenih primjeraka ponovo vrati tamo gdje pripadaju, u rijeku.

"Riba je veličanstveno biće i borba s njom je zaista prava inspiracija. Međutim, uvijek sam protiv pretjeranog izlovljavanja, jer je ribolov sportska vještina, a tako se treba odnositi i prema ribama", smatra Dedić.

Inače, ovog mladića u Sanskom Mostu poznaju i kao vrijednog i istaknutog aktivistu kada je u pitanju ekologija i očuvanje rijeke Sane i njenih ljepota.