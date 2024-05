Mitar Medović (99) snagu pronašao u pomaganju drugima (VIDEO)

Devedesetdevetogodišnji Mitar Medović je jedan od najstarijih i najaktivnijih volontera Organizacije Crvenog krsta Banjaluka, a cijeli svoj život posvetio je pomaganju drugima.

Medović je bivši policajac rođen 1925. godine u Rudom, selo Bovan, a 70 godina živi u Banjaluci. Član je Humanitarne organizacije Crveni krst grada Banjaluke više od 56 godina, te je za svoj humanitarni rad dobio ukupno 30 priznanja.

"Od 1967. do 2024. godine, kada mi je prestao mandat, volontiram u ovoj organizaciji. Otišao sam u prijevremenu penziju 1967. godine i nisam se dvoumio u tome šta ću raditi - želio sam da radim na humanitarnom planu. Odmah sam znao da ću to raditi do kraja života, dok me bude služila snaga - umna i fizička. Umna snaga me još služi i funkcioniše, a fizička snaga me već izdaje", ispričao je on.

S osmijehom na licu ispričao je kako je pomagao svima kojima je pomoć bila neophodna.

"Pomagao sam starim i nepokretnim licima, duševnim bolesnicima, iznemoglima, beskućnicima, ljudima koji nemaju sredstava za život", ispričao je on te dodao da je imao tri najveće aktivnosti u svom humanitarnom planu… "Od 1991. do 2005. godine, za vrijeme proteklog rata, kada su ljudi bježali iz Hrvatske. Druga aktivnost bila je u oktobru 1969. godine kada se dogodio veliki zemljotres u Banjaluci. Tada je moja aktivnost trajala četiri do pet godina, a bilo je veoma naporno. Takođe sam pomagao tokom maja i juna 2014. godine, kada su bile velike poplave", rekao je on i dodao da su 1995. godine u Banjaluku stigle velike kolone, više desetina hiljada izbjeglica iz Hrvatske, Slovenije i zapadne Bosne, u vremenu kada je on bio predsjednik jedne od većih mjesnih organizacija Crvenog krsta u naselju Borik.

"Organizovao sam svoje volontere te smo pomagali izbjeglicama kako bi se smjestile i ugrijale, a sve smo nosili na svojim leđima. To je bio težak i naporan posao", rekao je on i dodao da su u Banjaluku pristizale velike količine humanitarne pomoći organizacija Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca.

"Bilo je veoma teško i naporno, radilo se dan i noć, ali nikada nisam pomislio da odustanem i prekinem svoj posao na humanitarnom planu. Isto tako u tih 56 godina nikada nisam otišao na godišnji odmor, niti primio platu", istakao je on, te dodao da nikada novčanu naknadu nije ni tražio.

"U svom radu spasio sam 10 ljudskih života od sigurne smrti", rekao je on te je sa suzama u očima ispričao kako je spasio ženu, majku troje djece, od sigurne smrti.

"Pomaganje ugroženima davalo mi je snagu da izdržim do 99. godine", kazao je on te dodao da predlaže mladim ljudima da se uključe u volontiranje, kako bi bili dobri i čestiti ljudi koji pomažu narodu.

"Sve to vide narod i Gospod Bog. I danas me ljudi pozdravljaju i javljaju mi se i to mi daje snagu", naveo je on te je ovim putem zahvalio svim donatorima koji su mu pomogli.

