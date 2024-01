Mlada djevojka iz Modriče plete od šeste godine, nadmašila i svoju baku (FOTO)

MODRIČA - Dvadesettrogodišnja Zorana Zoranović iz sela Miloševac, kod Modriče, ručni rad zavoljela je još kao djevojčica, a prvi put igle za pletenje držala je već sa pet godina, dok je prve pape i šalove plela kao šestogodišnjakinja.

Kako je kazala u razgovoru za "Nezavisne novine", na početku je ručni rad učila od svoje bake Dragice, koja joj i dan-danas pomaže dragocjenim savjetima.

"Uvijek sam gledala baku kako plete i veze, stalno je radila ručne radove, a ja sam većinu vremena provodila s njom i molila je da i meni pokaže. Baka mi je pokazivala osnove, ali kroz igru. Nije me baš shvatala ozbiljno i mislila je da ću kao i svako dijete brzo izgubiti interesovanje, ali ja nisam odustajala. Prvo sam počela plesti, to su bile kape, šalovi, a zatim i malo složenije stvari kao što su priglavci, pape, čarape. Svima je bilo neobično kad vide mene sa šest godina da držim velike igle za pletenje, nekada i njih pet-šest", objašnjava Zorana kroz osmijeh.

Dodaje da je ljubav prema ručnom radu kod nje bila prisutna i tokom osnovne škole, na čuđenje njenih vršnjaka i članova domaćinstva.

"Često su mi govorili, posebno djeca: 'Hajde da se igramo, šta ćeš ti sa babama, nisi ti baba'. Pitali bi me zašto ja to radim. I stariji ljudi bi se znali čuditi i govoriti da se idem igrati, mada pletenje je za mene bilo igra. Nakon što bih završila domaću zadaću, samo sam tražila priliku da budem s bakom i s njom da pletem. U srednjoj školi sam imala više obaveza pa nisam imala dovoljno vremena i za ručni rad. Taman kada sam završila srednju školu, zadesila nas je pandemija... Kako sam većinu vremena bila kod kuće, ponovo sam se posvetila pletenju, prvenstveno dekica za bebe, a inspiraciju sam pronalazila na Instagramu", priča Zorana i dodaje da je to sada više od hobija, jer ponešto i zaradi.

Kako ističe, prve radove je radila za porodicu pa su joj se počele javljati i drugarice. Da bi olakšala i sebi i drugima napravila je profil na Instagramu "Svijet pod konac", ima oko 1.500 pratilaca i većinom radi vez na đerđefu.

"Vezla sam ja i prije, ali moj prvi vez bio je motiv Pariza i polje cvijeća. Mnogi su sumnjali da ću ja to uspješno izvesti, ali uspjela sam - i tako je sve počelo. Đerđefe ljudi obično stave na zid kao ukras, ili na police", kaže Zorana, koja inspiraciju pronalazi na internetu, iz života, a najviše od bake.

"Nažalost, ona je sada baš bolesna, ali prije godinu dana je aktivno plela, mada i dalje me savjetuje. Često kaže da sam je nadmašila u pravljenju ručnih radova, a čim nam neko dođe u posjetu ona me zove i traži da gostima pokažem radove i svima me hvali", priča Zorana.

Ističe da je zahvaljujući društvenim mrežama njen hobi i rad otišao van dnevnog boravka i van njene sobe, tako da joj se javljaju ljudi iz svih krajeva svijeta.

"Slala sam radove u Sloveniju, Švajcarsku, Njemačku, Austriju, Srbiju, Crnu Goru, više se ni sama ne mogu sjetiti svih zemalja, ali javljaju se ljubitelji veza. Većinom radim po narudžbama, što mi je pomalo postalo i dosadno, jer volim da radim nove motive, a nekome se često svidi nešto što sam već radila pa dođe do ponavljanja. Zato svaki trenutak slobodnog vremena koristim da bih pronašla nove motive. Nedavno sam vidjela Hram Svetog Save u Beogradu pa sam odlučila da to izvezem. Čak je i moja majka posumnjala da li ću to uspjeti izvesti, jer je dosta komplikovano, ali uspjela sam i to, kao i ikonu Svetog Nikole", objašnjava Zorana.

Kako ističe, vezla je kapice za bebe, jastučnice, ukrase za dječje vrtuljke, za krevetac, a materijal nabavlja bez problema.

"Ja za vez koristim samo bijeli šifon, nekada i platno u boji, a konac, đerđefe, to sve naručujem, jer se kod nas i ne može lako pronaći. Sreća pa sad sve brzo stigne", kaže Zorana i dodaje da joj je žao što među vršnjacima ne može pronaći nekoga ko dijeli njenu ljubav prema vezu i čuvanju tradicije naših baka i prabaka.

"Kada pričam s drugaricama, one sve kažu: 'Ma svaka tebi čast, ali mi to ne bismo znale'. Mislim da je to greška jer neke nisu ni probale, a ovo zaista nije naporno, mene zapravo i opušta. Naravno, nekad se i iznerviram ako mi nešto ne ide, ali generalno, vez je opuštanje i prilika da dokažem da nema toga što ne mogu izvesti", objašnjava Zorana.

Napominje da joj se često javljaju na društvenim mrežama i traže savjete za početnike, tako da ima u planu da uskoro napravi i setove za vez, kutije u kojima bi bilo sve na jednom mjestu, s instrukcijama kako početi.

"Drago mi je kada traže savjete od mene, jer ništa nije tajna. Činjenica je da je teško doći do znanja jer sam vez i ja samostalno učila, pored znanja koje mi je baka prenijela", rekla je Zorana i poručila mladima da ne odustaju od svojih hobija, i kroz osmijeh dodala da ne mora sve biti baš pod konac.

"Ukućani me znaju zezati ako mi je soba u neredu, pa kažu: 'Zar nije kod tebe sve pod konac'. Zaista se trudim da radovi budu što precizniji, ali bitno je da se radi ono što se voli i vremenom se sve greške isprave", zaključila je Zorana.

Pogledajte galeriju:

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.