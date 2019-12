Mladi farmer iz Dervente: Nije rješenje odlazak, treba zapeti i raditi

Dejan Šukurma (26) iz Dervente kaže da ne razmišlja da napusti BiH i Republiku Srpsku jer ima posao sa kojim je zadovoljan, a u slobodno vrijeme bavi se kinologijom, ali i stočarstvom.

"Imam dobru platu u firmi gdje radim, za naše uslove i više nego dobro je. U sezoni se zaradi još više. Treba samo zapeti i raditi, sve se može. Ne pijem, ne pušim, nemam čak vremena ni da odem na kafu. Ne kritikujem svoju generaciju, ali nije rješenje da sanjamo samo o odlasku, potrebno je da malo više razmišljamo šta možemo ovdje raditi", kaže Šukurma, koji je po zanimanju tehničar elektrotehnike.

Imao je akvarijske ribice, zečeve… Najviše se posvetio uzgoju pasa, po čemi je i najviše poznat Dervenćanima i mnogim drugima.

"Do sada je više od 200 štenadi završilo u Švedskoj, Izraelu, Austriji, Norveškoj, Danskoj, Italiji, Njemačkoj, Sloveniji, Srbiji i ovdje kod nas. Srednjoazijski ovčar 'azijat' uglavnom kupuju stranci, a Sibirske haskije naši ljudi. Oni koji nabavljaju srednjoazijskog ovčara to čine zbog posla, odnosno da im čuvaju ovce. Već su mi iz Izraela javili da su veoma dobro se pokazali u odbrani stada, a iz Francuske gdje čovjek ima 25 pasa koji čuvaju stado, ali se najhrabrije pokazao pas koji je kod mene nabavljen. To je mlad pas i vjerovatno ima više hrabrosti i nije se suočavao sa opasnošću", dodaje Šukrma.

Sa psima je učestvovao na raznim ocjenjivačkim izložbama u BiH, a imao je nacionalnog šampiona izložbe. Za neke veće izložbe u inostranstvu nije imao uslova.

Stočarstvo

Kupio je osam ovaca i 10 koza. Imao je sreću da pronađe ljude koji su imanje nedaleko od Dervente dali na čuvanje i korišćenje bez naknade.

"Dobio sam dvije kuće na čuvanje, uz koje ima i zemlje i štale gdje mogu držati životinje. Mlijeko od koza prodajem i imam kupce, jedan dio jarića prodajem. Ima potrebe za mlijekom više nego što je trenutna proizvodanja. Od tri domaće koze po 1,5 litara mlijeka ima, a cijena je tri marke. U vrijeme laktacije očekujem i više mlijeka", dodaje Šukurma.

Šišanje ovaca

Veoma aktivno se posvetio i šišanju ovaca, a po komadu "uređivanje" se naplaćivalo pet maraka.

"Za jedan dan imao sam rekord od 85 ošišanih ovaca, čitavo stado. Zabole ruke, ali ide to kada čovjek hoće da radi. Od kuće do kuće idem, pa se ne stigne mnogo uraditi. Danas je sve manje onih koji se bave stočarstvom", priča Šukurma.

Već 11 godina bavi se foklorom, član je pjevačke grupe i šef orkestra u SKUD "Derventa". Sa foklorom je odlazio na brojne turneje i imao niz nastupa.

"Spavam par sati. Može se živjeti od stočarstva ali treba imati veći broj grla. Sada kupujem hranu. Od prodaje mlijeka i mesa one se same finansiraju,a ostane i meni nešto. Za sada nemam svoju porodicu, ali i to je u planu", priča Šukurma.

(Posavske novosti)