Mladi žive lošije od svojih roditelja, a to se posebno odnosi na bivša socijalistička društva, gdje sada vlada velika nejednakost, pokazuju istraživanja.

U izvještaju Svjetske banke navedeno je da su socijalne i klasne nejednakosti u zapadnoj Evropi najmanje, dok je nejednakost jače izražena u postsocijalističkim društvima.

Djeca rođena osamdesetih godina prošlog vijeka imaju manje šanse da izgrade karijeru ili da bolje žive od svojih roditelja. Međutim, djeca visokoobrazovnih i imućnijih roditelja žive lagodnije i imaju veće životne šanse.

Studije pokazuju da je indeks nejednakosti i mogućnosti pristupa visokom obrazovanju za rođene u osamdesetim godinama prošlog vijeka dvostruko veći nego za njihove roditelje.

Posebno su loši obrazovni sistemi takvih društava, koji bi svima morali da daju iste šanse, što počinje još u osnovnoj školi, procjenjuju sociolozi.

Stvari su se promijenile - nekada je srednja škola bila priprema za fakultet, dok se danas djeca za studije pripremaju još u osnovnoj školi, jer gimnazije mogu da upišu samo odlikaši.

Nakon Drugog svjetskog rata uslijedile su godine ekonomskog rasta i socijalne države, a sada je mlade, uz sve probleme, pogodila i ekonomska kriza, koja je trajala od 2008. do 2014. godine.

Ekonomski rast SAD i zapadne Evrope doveo je do naglog poskupljenja nekretnina, pa se to odražava i na mlade generacije, koje sada teško dolaze do skupih stanova, prenose ekonomski portali.