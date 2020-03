Mladiću s poteškoćama ispunjena najveća želja: Bubnjevi iz sna postali java

SANSKI MOST - Mladiću s poteškoćama u razvoju Sanelu Dindiću (17) iz sela Gorice, nadomak Sanskog Mosta, ispunjena je ovih dana najveća životna želja jer je na poklon dobio profesionalne bubnjeve.

Sanel, koji potiče iz siromašne porodice, od malih nogu je štićenik programa "Nada" koji je namijenjen osobama s poteškoćama u razvoju i nije pohađao školu. Socijalna radnica Amela Omić, koja već dugo s uspjehom realizuje ovaj projekat, kaže kako je on kao mališan preživio tešku operaciju srca, što je ostavilo trajne posljedice po njegovo zdravlje.

"Sanelova najveća ljubav je muzika i zanimljivo je kako on ima istančan osjećaj za ritam. Uvijek je maštao da svira bubnjeve, pa smo stalno improvizovali s nekakvim drvenim palicama, kantama ili tacnama, a on je zamišljao da je na koncertu", kaže nam Omićeva.

Dodaje kako se s pravim bubnjevima prvi put susreo prije deset godina, kada su sanski muzičari organizovali humaninatarni koncert za štićenike "Nade", koji je vremenom prerastao u lijepu tradiciju.

"Članovi benda 'No limit now' pokazali su mu tada kako izgleda svirka na bubnjevima i od tada on obavezno nastupa s njima na našem koncertu. Od njih je na poklon dobio i tarabuku, koju je neprestano nosio sa sobom. Nažalost, ona je stradala prije nekoliko mjeseci nesretnim slučajem", kaže Omićeva za "Nezavisne".

Dodaje kako su prije nekoliko sedmica njeni štićenici boravili na višednevnom zimovanju na Vlašiću i tada je Sanel, sasvim slučajno, prilikom večere, služeći se escajgom, demonstrirao svoj talenat.

"To je oduševilo gospodina koji je sjedio blizu nas i koji se zove Sajid Bajramović. Radi se o Cazinjaninu koji već dugi niz godina živi i radi u Austriji i on se potom raspitao o Sanelu, pa smo mu rekli šta je njegova najveća želja", kaže Omićeva. Prema njenim riječima, pravo iznenađenje uslijedilo je prije nekoliko dana kada je na adresu njihove organizacije stigla pošiljka u vidu profesionalnih bubnjeva, što je posebno razveselilo mladića.

Oni su mu trenutno glavna preokupacija, dok njegova majka Suada kaže kako dnevno vježba i po nekoliko sati, najčešće uz muziku pomenutog sanskog benda.

"U početku je bilo neobično, ali smo se već navikli na lupu i galamu, jer nam je najvažnije da je Sanel zadovoljan i da ima neku preokupaciju", kaže ona.

Sanel kaže kako bubnjeve nije teško svirati i da neobično voli ovaj instrument, a trenutno mu je najveća želja da nastupi na koncertu i pokaže svoje sviračko umijeće i vještine.