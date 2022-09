Muškarac preživio 20.000 uboda pčela

OHAJO - Očekuje se da će se muškarac iz Ohaja oporaviti nakon što su ga pčele ubole otprilike 20.000 puta i progutao je oko 30 njih dok je prošle sedmice rezao grane, rekla je njegova porodica.

Incident se dogodio kada se Ostin Belami (20) u petak ujutro popeo na stablo kako bi pomogao prijatelju podrezati grane prije nego što je slučajno zasjekao u gnijezdo puno afričkih pčela ubica, napisala je njegova majka Šauna Karter na "GoFundMe" stranici koja je osnovana kako bi mu pomogla momku s medicinskim troškovima .

Istraživanje Ministarstva poljoprivrede Sjedinjenih Država pokazuje da su afričke medonosne pčele "više defenzivne, više bodu s manje provokacija od ostalih medonosnih pčela".

20-year-old Austin Bellamy is fighting for his life in the ICU. His mom Shawna tells @FOX19 that he’s still on a ventilator. She said Austin has red bumps all over his body. pic.twitter.com/TD6daXRLcr