"MxNLittle Postcard Factory": Kreativne razglednice brišu kilometre

"MxNLittle Postcard Factory" je novi brend iza kojeg stoje Nera Džanić i Mirna Dizdarević, dugogodišnje prijateljice iz Sarajeva, čije su trenutne adrese raspršene poput razglednica koje prave.

Nera je arhitektica po struci, a Mirna filmska redateljka, međutim uprkos njihovim primarnim zanimanjima ove zanimljive djevojke su u jednom trenutku shvatile da imaju mnogo više da ponude ovom svijetu.

"Volimo reći da u današnjem svijetu granice apsolutno ne postoje, a pogotovo ne postoje kada je u pitanju kreativni rad. Mi jesmo mali brend, ali smo brend s najviše ljubavi i nadamo se da će to prepoznati i naši pratioci", ispričale su ljupke djevojke o svom malom brendu punom velike ljubavi.

Naime, njih dvije su prije nekoliko godina došle na ideju da bi bilo zanimljivo pokrenuti svoj brend s razglednicama u fokusu. Kako ističu, razlog za pokretanje biznisa je bio taj što na našim prostorima nisu mogle da nađu kreativne i kvalitetne razglednice koje izlaze van svojih normi. Karantin ih je, kažu, podstakao da je pravo vrijeme baš sada, a s obzirom na pozitivne reakcije koje su dobile po svemu sudeći su izabrale pravi tajming.

Iako Mirna trenutno živi u Zagrebu, a Nera u Gracu, to im ne predstavlja problem kada je zajednički posao u pitanju.

"S obzirom na razne načine komunikacije danas, daljina ne predstavlja nikakvu prepreku. I bez brenda se svakako čujemo svaki dan, a sada samo malo više pričamo o idejama za ilustracije, ako imamo neku novu narudžbu, o tekstovima i kreative ne manjka. Iskreno, jedino što je problem u daljini je što nismo još nazdravile za početak našeg brenda, ali uskoro ćemo i to", istakle su one.

U svijetu formalnih mailova i kratkih poruka lišenih svake prisnosti, uniformiranih u kratke rečenice stvorene od skraćenica, slikovnih ikona i bez puno razmišljanja o pravopisu i interpunkciji, razumljivosti i poetičnoj zvučnosti naših misli, u svijetu u kojem nam se u svakom trenutku nadohvat ruke nalazi telefon, čin pisanja počeo je gubiti na važnosti. Brzina i praktičnost moderne tehnologije u trenu su zamijenile čaroliju zadržavanja kontinuirane fluidnosti pokreta ruke. U vrijeme kada nam je teško na trenutak zastati i plavom hemijskom na bijelom papiru napisati spisak namirnica koje nam nedostaju, proces pisanja razglednica se čini nezamislivim. Ne tako davno pisanje pisama bio je veliki dio života mnogih, a svi smo na taj lijepi ritual zaboravili, ali sada je došlo vrijeme njegovog povratka.

"Upravo zbog toga smo odlučile pokrenuti naš brend. Primaran razlog je bio taj da obje volimo slati razglednice, kako jedna drugoj, tako i drugim dragim ljudima. Kada nekome kupujemo poklon, razglednica je uvijek u fokusu, a nažalost rijetko smo nalazile dizajn i kvalitetu koja nam se svidjela, tako da smo odlučile da promijenimo to. Imamo osjećaj da što više razglednica prodamo, sve će više ljudi ponovo uzeti olovke u ruke i pisati. Pisana riječ je nešto prelijepo, čak i onda kada pogriješimo neko slovo, pa onda križamo. Kada smo tužni pa pišemo, pa ona mala kapljica iz oka padne na papir. To je iskrenost koju tehnologija nikada neće moći zamijeniti", iskrena je bila Mirna.

Kako dodaje, razdvojenost od porodice, od dragih ljudi, od simpatija, momaka i od njihovih domova, je definitivno nešto sa čime se obje mogu poistovijetiti.

"Teško je biti daleko, teško se navići, ali postoje male stvari koje svakodnevno možemo raditi da bi ta daljina postala koliko toliko podnošljiva. Razdvojenost možda nije bila primarni razlog za pokretanje brenda, ali sigurno u podsvijesti je doprinijela našoj odluci. Razglednice apsolutno spajaju razdvojene i prekrasno je kada tako malom gestom možete nekome izmamiti osmijeh na lice. Nema ljepšeg poklona nego kada je ručno rađen, ručno pisan i onda još poslan od srca", rekla je Mirna.

S obzirom na to da im je inicijalna ideja bila stvoriti nešto unikatno, kvalitetno i drugačije, njihove razglednice odišu humorom, zanimljivim grafičkim prikazom te su jedinstvene i posebne svaka na svoj način.

Nera i Mirna

"Insipiraciju za ilustracije, ali i tekstualni dio, crpimo isključivo iz svakodnevnog života i situacija. To su situacije i crtice iz svakodnevice koje vežu sve ljude na svijetu. S obzirom na to da u današnjem vremenu je sve više stvari koje nas razdvajaju, mi želimo da se svi osjećamo povezanima, pa čak i ako su to gluposti koje nas jednostavno nasmiju od srca", jasna je bila Mirna.

Razglednice se mogu naći na njihovom Instagram profilu u digitalnom formatu, te kako kažu ako je neko zainteresovan za njih, jednostavnom porukom ili komentarom može naručiti željenu razglednicu koja će mu stići na adresu.

Razglednice Sarajevo i Zagreb

"Zasad smo izabrali ta dva grada jer smo vezani za njih. Sarajevo je grad odakle smo mi, odakle su naši najdraži ljudi i mjesto koje nas je obilježilo kao mlade žene. Zagreb je mjesto gdje živi Mirna, mjesto koje je njoj i njenoj obitelji dalo utočište za vrijeme rata, ali i grad u kojem Nera voli da boravi, gdje ima prijatelje, i koje je nekako na pola puta do Sarajeva. Naravno, ima još gradova koji su nas obilježili, i za njih ilustracije tek slijede", kažu djevojke.