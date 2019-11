Na dnu Baltičkog mora pronađen konjak namijenjen caru Nikolaju

Tim ronilaca pronašao je na dnu Baltičkog mora 900 boca francuskog konjaka, namijenjenih posljednjem ruskom caru, koje su se nalazile na transportnom brodu potopljenom kojeg su potopile njemačke podmornice 1917. godine.

Intrigantna priča počela je u maju 1917. godine kada je švedski brod "Kiros" isplovio za Petrograd, noseći 50 sanduka francuskog konjaka i još 15 sanduka likera. Primalac pošiljke bio je niko drugi nego car Nikolaj Drugi, koji je abdicirao sa prestola dva mjeseca ranije.

Rusija je i dalje formalno bila u ratu sa Njemačkim carstvom, pa je teret poslat iz Francuske na brodu koji je pripadao neutralnoj Švedskoj. "Kiros", međutim, nikada nije stigao na svoje odredište.

Dok je prolazio pored ostrva Aland u Baltiku, presrela ga je njemačka podmornica "UC-58".

Prema tadašnjem ratnom zakonu, Nijemci su optužili posadu za krijumčarenje ilegalnog proizvoda, natjerali je da pređe na drugi brod, ali da prije toga potopi svoj. 900 boca, sa najboljim i najkvalitetnijim francuskim pićima, završilo je na dnu mora.

Prije 20 godina olupina broda je pronađena, ali je tada bilo previše opasno zaroniti i pokušati vađenje tereta. Sada je, ipak, tim švedskih i islandskih ronilaca odlučio da pokuša i uspio.

Divers salvage 900 bottles of rare French cognac and liqueur from Swedish shipwreck - The Local https://t.co/HVQPpdVVk3 pic.twitter.com/VRARzBvzWG