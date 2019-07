Na svijetu 7,7 milijardi ljudi: Broj svjetskih stanovnika mjesečno raste za dvije populacije BiH

SARAJEVO - Broj stanovnika planete Zemlje sredinom ove godine iznosio je oko 7,71 milijardu, od čega gotovo 60 odsto živi u Aziji, 17 odsto u Africi i 10 odsto u Evropi, procjene su Populacionog odjeljenja UN.

Stanovništvo BiH čini ispod 0,05 odsto ukupne svjetske populacije, saopšteno je iz Agencije za statistiku BiH povodom Svjetskog dana stanovništva, koji se obilježava 11. jula.

Procjenjuje se da je broj ljudi na Zemlji dostigao jednu milijardu u 1804. godini, dvije milijarde u 1927. godini, tri milijarde u 1960, četiri milijarde 1974. godine, pet milijardi u 1987, šest milijardi u 1999. godini, te sedam milijardi u 2011. godini.

Na globalnom nivou, broj muške populacije blago nadmašuje broj ženske populacije - procjenjuje se da je u 2017. godini 102 stanovnika muškog pola dolazilo na svakih 100 žena.

Djeca do 15 godina čine 25,6 odsto svjetske populacije, a stanovništvo starije od 60 godina 15,1 odsto. Usljed procesa starenja svjetskog stanovništva, očekuje se da do 2050. godine bude 21,1 odsto djece do 15 godina i 21,4 odsto lica starijih od 60 godina.

Godišnji broj živorođene djece u svijetu iznosi oko 141 milion, a umre oko 58 miliona stanovnika, te prirodni priraštaj iznosi oko 83 miliona stanovnika godišnje.

U prosjeku, svjetsko stanovništvo se mjesečno uveća za oko dvije populacije BiH.

Stanovništvo u svijetu raste po stopi od 1,1 odsto godišnje, ta stopa je u opadanju i predviđa se njeno smanjivanje u narednom periodu.

Procjenjuje sa da je u 2016. godini stopa nataliteta na globalnom nivou iznosila oko 18,9 odsto, stopa mortaliteta oko 7,7 odsto što je dalo prirodni priraštaj od oko 11,2 odsto.

Procijenjeni očekivani životni vijek pri rođenju (2016. godine) za svjetsku populaciju iznosi 71,7 godina - za muškarce 69,4, za žene 74.

Najniži je u Sijera Leoneu (51,8), Centralnoafričkoj Republici (52,2), Čadu (52,9), Nigeriji (53,4), a najviši u Japanu (83,8 godine), Švajcarskoj (83,3), Španiji (83,1) i Singapuru (83).

Procijenjeni očekivani životni vijek pri rođenju za stanovništvo BiH iznosi 76,9 godina (74,4 godine za muškarce i 79,4 godina za žene).

Prema srednjoj varijanti projekcija Populacionog odjeljenja UN, očekuje se da svjetska populacija dostigne 8,55 milijardi do 2030. godine, a 9,74 milijardi do 2050. godine.

Među glavnim procesima koji se odnose na svjetsko stanovništvo je i proces urbanizacije.

Dok je gradsko stanovništvo u 1975. godini obuhvatalo 37 odsto svjetske populacije, procjenjuje se da od 2008. godine prvi put u istoriji većina svjetskog stanovništva živi u gradovima i da će se rast udjela urbanog stanovništva nastaviti i u predstojećem periodu.