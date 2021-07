Na svijetu 7,87 milijardi ljudi

SARAJEVO - Broj stanovnika planete Zemlje sredinom godine iznosio je 7,87 milijardi, od čega 59 odsto u Aziji, 17 odsto u Africi, devet odsto u Evropi, a ostatak se odnosi na druge kontinente, procjena je Populacijskog odjeljenja UN.

Stanovništvo BiH čini manje od 0,05 odsto ukupne svjetske populacije, objavila je Agencija za statistiku BiH, povodom Svjetskog dana stanovništva koji se obilježava 11. jula.

Na globalnom nivou, broj muške populacije blago nadmašuje broj ženske populacije, tako da se procjenjuje da u ovoj godini 102 stanovnika muškog pola dolazi na 100 žena.

Djeca do 15 godina čine oko 25 odsto svjetske populacije, a stanovništvo starije od 60 oko 13 odsto, a usljed procesa starenja svjetskog stanovništva očekuje se da do 2050. godine bude podjednak broj djece do 15 godina i lica starijih od 60 godina.

U Evropi je 25 odsto stanovništva starije od 60 godina, a očekuje se da će udio ove kategorije stanovništva porasti na 35 odsto do 2050. godine, dok se u Africi, koja ima najmlađe stanovništvo, očekuje rast udjela ove kategorije sa sadašnjih šest, na devet odsto u 2050. godini.

Godišnji broj živorođene djece u svijetu iznosi oko 141 milion, a umrlih oko 58 miliona stanovnika, te prirodni priraštaj iznosi oko 83 miliona stanovnika godišnje.

U prosjeku, svjetsko stanovništvo se mjesečno uveća za oko dvije populacije BiH.

Stanovništvo u svijetu raste po stopi od 1,1 odsto godišnje, ta stopa je u opadanju i predviđa se njeno smanjivanje u narednom periodu.

Procjenjuje sa da je godišnja stopa nataliteta na globalnom nivou iznosila oko 19 odsto, stopa mortaliteta oko sedam odsto, što je dalo prirodni priraštaj od oko 12 odsto.

U razvijenom dijelu planete, a odnosi se na Evropu, Sjevernu Ameriku, Australiju, Novi Zeland i Japan, stopa nataliteta iznosila je 10 odsto, kolika je i stopa mortaliteta, dok je u manje razvijenom dijelu svijeta, stopa nataliteta iznosila 20,5 odsto, mortaliteta 7,2 odsto, a prirodnog priraštaja 13,3 odsto.

Stopa nataliteta u BiH u 2019. godini bila je 8,1 odsto, a mortaliteta 11,1 odsto, što je rezultovalo negativnim prirodnim kretanjem stanovništva od minus tri odsto.

Stopa ukupnog fertiliteta na svjetskom nivou iznosi 2,5.

U razvijenom dijelu svijeta iznosi 1,7, a u manje razvijenom 2,6, a među kontinentima, najviša je u Africi - 4,5, a najniža u Evropi 1,6.

Procjenjeni očekivani životni vijek pri rođenju za svjetsku populaciju iznosi 71,7 godina - za muškarce 69,4, za žene 74 godine.

Najniži je u Sijera Leoneu 51,8 godina, Centralnoafričkoj Republici 52,2 godine, Čadu 52,9 godina, Nigeriji 53,4 godine, a najviši u Japanu 83,8 godina, Švajcarskoj 83,3 godine, Španiji 83,1 godina i Singapuru 83 odsto.

Procjenjeni očekivani životni vijek pri rođenju za stanovništvo BiH je 76,9 godina - 74,4 godine za muškarce i 79,4 godina za žene.

Prema srednjoj varijanti projekcija Populacijskog odjeljenja UN, očekuje se da svjetska populacija dostigne 8,55 milijardi do 2030. godine, a 9,74 milijardi do 2050. godine.

Očekuje se da se do 2050. godine stanovništvo Afrike uveća za 81,2 odsto, a Evrope smanji za pet odsto.