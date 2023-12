Načini razmišljanja koji vam uništavaju život: Kako ih se riješiti?

Sve je u vašoj glavi – sigurno ste ovo čuli puno puta i vjerovatno vas je svaki put nerviralo.

Šta to znači, da izmišljate? I da i ne.

To znači da vaša stvarnost može biti izmišljena. Ali, to znači i da možete izmisliti bolju. Ako je sve u vašoj glavi, ako svojim toksičnim uvjerenjima i razmišljanjem trujete sebi život, što takođe znači da imate moć da preinačite ta uvjerenja i da se oslobodite otrovnih obrazaca razmišljanja.

Niste dovoljno dobri

Uopšte niste jedinstveni u ovom uvjerenju, najveći broj ljudi pati od ovog toksičnog obrasca. Niste dovoljno dobri svojim roditeljima, ne ispunjavate njihova očekivanja, pa onda ne ispunjavate ni sopstvena očekivanja, niti očekivanja osoba u koje se zaljubljujete – a nepogriješivo se zaljubljujete u one koji će vas kritikovati i pokazati vam da niste dovoljno dobri. Uvjerenje da niste zaslužni postalo je vaša druga priroda, navikli ste da se bojite bola koji osjećate kad ne dobijete ono što želite, pa ste prestali i da pokušavate.

Istina je da možda niste dovoljno kvalifikovani za posao koji želite, ili niste prava osoba za nekoga ko vam budi osećanja, ali to ne znači da niste dovoljno dobri, već da nešto nije namijenjeno vama. Ključ oslobađanja je da shvatite da vas taj način razmišljanja ograničava i da ne smijete dozvoliti da vas parališe i dovede do odustajanja od svega što želite. Kako biste promijenili taj obrazac, morate da promijenite način razmišljanja, jer promjena ide iznutra.

Svi vas napuštaju

To je još jedno uobičajeno toksično uverenje – vjerovanje da će vas svi na kraju napustiti – koje se razvija iz problema napuštanja u djetinjstvu. Možda vas neko jeste napustio, ili ste izgubili nekog bliskog i to ste doživjeli kao napuštanje. Izgradili ste zidove da biste zaštitili svoje srce i na kraju uvijek iznova ponavljate scenario u kojem vas ostavljaju oni koje volite, sa kojima ste se zbližili i napravili im mjesto u svom životu. Nesvjesno sabotirate vaše odnose kako biste ostvarili ovaj scenario. To se izražava kroz nedostatak pojverenja u partnera i defanzivni način razmišljanja – uvijek se osećate zanemareno i napušteno.

Da biste riješili svoje probleme sa napuštanjem, prvo morate da dođete do uzroka i otkrijete kako je sve počelo i koliko toga unosite u vaše veze, odnosno, gde su vam okidači. Da li je partner učinio nešto uvrjedljivo, ili vas svojim ponašanjem podsjeća na povredu koju nosite. Svijest o sebi i introspekcija u odnosima su od presudne važnosti za početak isceljenja. Vaše veze se mogu okončati iz mnogo razloga, ali veliku razliku čini kada pogledate unazad i znate da ste dali sve od sebe i niste dopustili da vaša ograničavajuća uvjerenja i nesigurnosti definišu taj odnos.

Morate se boriti da biste dobili ono što želite

To je nešto u čemu smo svi programirani. Vjerujemo u izjave da je život nepravedan, da se dobre stvari osvajaju po cijenu odricanja i bola i da se moramo boriti. Ovo uvjerenje ne djeluje toksično, ali ono nas podriva na suptilne načine – ako nešto lako dobijemo, ne umijemo to da cenimo i sumnjičavi smo prema takvom uspjehu. Vrednujemo samo ono za šta smo se trudili, naporno radili i mučili, jer samo tako možemo sebi da dozvolimo da osjećamo da zaslužujemo uspjeh. Ovaj mentalitet nas sprječava da sanjamo velike snove i slijedimo svoje srce i svoju strast, jer smo uslovljeni na borbu i napore da osvojimo život koji želimo, a osjećamo se krivim ako nam ide lakše i uz manje napora i stresa nego drugima. Sami sebe ograničavamo i sputavamo, da bismo se uklopili. Ali, ne postoji univerzalna veličina – jedna mjera ne odgovara svima i potrebno je da usvojite vrijednosti koje su po vašoj mjeri. Ako niste neprestano zauzeti, produktivni i u naporu da nešto ostvarite, a ipak vam dobro ide, imate pravo da budete zadovoljni sobom i svojim životom. Dobre stvari vam dolaze kad se otvorite prema njima, ako ih jurite, one vam izmiču.

Nemate pravo da odustanete

Društvene vrijednosti osuđuju odustajanje i veličaju istrajnost i upornost. Na svakom koraku smo bombardovani porukama tipa „nikad ne odustaj“ jer se odustajanje smatra gubitništvom. Ali, ponekad je odustajanje jedina razumna opcija i najbolje što možete učiniti za sebe. Kada nemate energije ili motivacije da nastavite, kada osjećate da vam istrajavanje oduzima životnu energiju i radost, odustajanje je čin ljubavi prema sebi. U redu je da prekinete odnos u kome niste ispunjeni, da prestanete da se bavite poslom koji vas iscrpljuje, ili da odustanete od nekog cilja i postavite drugi.

Morate biti bolja osoba

Diktat savremene kulture vam nalaže da stalno radite na sebi – da stalno sebe popravljate. Morate biti bolji i veći, a to znači da niste dovoljno dobri i da ste puni mana i slabosti koje morate da ispravite. Umotana u poruku ljubavi prema sebi i pronalaženja pravog sebe, nalazi se poruka da ne možete da prihvatite i volite sebe dok ne postanete bolji i veći. Odmotajte taj paket i uzmite iz njega samo ono što je važno – prihvatanje sebe sa svim svojim manama i slabostima. Možete voljeti sebe takve kakvi ste i istovremeno raditi na sebi, u cilju rasta i razvoja svojih potencijala i kapaciteta – iz ljubavi, a ne da biste zaslužili ljubav, prenose Vijesti.

