Nagrađene zadivljujuće fotografije: Pogledajte ljepote divljine (FOTO)

Zapanjujuća fotografija mladog polarnog medvjeda dok drijema na santi leda britanskog amaterskog fotografa Nime Sarikanija dobila je nagradu publike na ovogodišnjem konkurs Fotografi Divljine.

"Osim što je dirljiva i oduzima dah, Sarikanijeva fotografija nam prikazuje ljepotu i krhkost naše planete", rekao je doktor Daglas Gur, direktor Prirodnjačkog muzeja.

"Ova slika nas tjera na razmišljanje i podsjeća na integralnu vezu životinje i njenog staništa, ali i na štetan uticaj globalnog zagrujavanja i gubitka životinjskih staništa", dodao je.

Sarikani je sačinio fotografiju poslije trodnevne potrage za polarnim medvjedima kroz gustu maglu norveškog arhipelaga Svalbard.

Ljubitelji prirode i fotografija divljine širom svijeta mogli su da glasaju za jednu od 25 izabranih fotografija.

I četvoro ostalih, impresivnih finalista je dobilo priznanja.

Srećna kornjača, Cahi Finkelštajn

Finkelštajn je bio pozicioniran u skrovištu slikajući obalske ptice kada je uočio Balkansku barsku kornjaču u plitkim vodama. Vilin konjic je iznenada sletio na nos kornjače.

Mrmljenje čvoraka, Daniel Denesku

Denesku je proveo sate prateći čvorke kroz grad i predgrađa Rima u Italiji. Konačno, tog zimskog dana bez oblaka, jato je sačinilo oblik ogromne ptice.

Zajedničko roditeljstvo, Mark Bojd

Dvije lavice dotjeruju mladunče u Keniji. Ove velike mačke su prethodne večeri išle u lov, ostavljajući pet mladunaca sakrivene u gustom žbunju.

Vrativši se iz neuspješne misije, pozvale su mladunce na otvorenu livadu i počele sa dotjerivanjem.

Aurore meduzis, Audun Rikardsen

Osvijetljene aurorom borealis, mjesečeve meduze se roje u hladnim jesenjim vodama fjorda izvan Trumsea u sjevernoj Norveškoj.

Sklonivši opremu u vodootporno kućište koje je samostalno izradio, Audun je koristio jednokratnu ekspoziciju kao i sopstveni sistem za podešavanje fokusa i otvora blende tokom ekspozicije.

Ovih pet fotografija će biti prikazano i na internetu i na pratećoj izložbi u Prirodnjačkom muzeju u Londonu do 30. juna 2024.

