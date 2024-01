Najbogatija srpska porodica u Hrvatskoj: Pero i Radmila imaju 9 sinova i 7 kćerki (VIDEO)

Porodica Jurković iz sela Uglješ u Baranji, važi za jednu od najbogatijih srpskih porodica u Hrvatskoj.

Njihovo bogatstvo ne meri se onim materijalnim, već brojem dece. Imaju ih šesnaestoro, devet sinova i sedam kćerki.

"Nismo planirali ali desilo", kaže kroz osmjeh mama Radmila, prava vrednica dodajući da joj najmlađe dete ima 9devetgodina a najstarije 34!

Dva sina već su se oženila i odvojila a udala im se i jedna kćerka koja s mužem i djetetom živi u Rijeci. Sinovi su otišli u Njemačku za boljim životom.

Na pitanje kako je to bilo kad su bili mali, Radmila potvrđuje da je valjalo spremiti i po 54 obroka, oprati isto toliko tanjira… Ustajala je u 6 ujutru a na nogama bila do do 10-11 uveče.

A kako su izdržavali finansijski, kad je i po njih 10 odjednom išlo u školu?

"Svakako, sirotinjski… Bilo nam je teško u početku kad su bili mali a sad još samo četvoro najmlađih ide u školu. Bilo je teško 10 karata za autobus da platiš, a kako da daš ako nemaš", veli tata Petar.

Inače, u porodici Jurković niko nema stalan posao, a veća djeca rade sezonske poslove, uglavnom na primorju… Jedan od starijih sinova Slobodan kaže da je radio svaki dan bez slobodnog dana i po 15 sati dnevno… I kod kuće ima sezonskog posla ali kaže da su plate male, jedva da preživiš, ništa drugo.

Dobiju nešto socijale i dječjeg dodatka a time jedva da se pokriju komunalije. Otac familije Petar kaže da to malo što primi poslije računa može da mu bude najviše tri dana, da kupi ’leba i to je to.

Roditelji su se svega odrekli zbog njih a djeca su već velika, vide da nema pa i ne traže. Lijepo se slažu, dijele sve, a od svega samo ljubavi ne nedostaje, nje imaju na pretek.

Na početku rata u Hrvatskoj pobjegli su iz Slavonije i nastanili se u Baranji, tu su dobili nekakvu kuću za koju još nisu dobili papire da je njihova i to tako traje godinama. Imaju nešto zemlje i nešto stoke, tek da se prehrane i da imaju za slavu.

Inače, krsna slava im je Đurđevdan.

Dosad im pomoć nije stigla ni od koga a vele da milostinju nikad nisu tražili.

Manji su željni svega, neko bi mobilni, neko kompjuter za školu, a poneki dele čak i krevet jer ih nema dovoljno za sve.

Radmila kaže da nikad nije zažalila što ih je toliko rodila, a tata Petar veli da je za njih oduvijek imao samo jedan savjet – budi čovjek", prenosi Kurir.

