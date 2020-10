Najhumaniji taksista iz BiH dirljivom porukom sinu rasplakao region

Danin Ljutvijević je napunio sedam godina, a ne govori, ne hoda, ne ide u školu i iz dana u dan se bori za život. A ta je borba u doba korone teža nego ikad.

"Danas nam je divan dan! Duša naša, naš jedinac, naš borac slavi 7. rođendan", napisao je na svom Facebook profilu Daninov tata Rusmir Ljutvijević, taksista iz Zenice, koji se po humanosti i optimizmu pročuo širom svijeta.

Rusmir je uprkos teškoj borbi za život i zdravlje svog jedinca, usred dana i noći na raspolaganju roditeljima druge djece s teškoćama u razvoju, ali i teško bolesnim, starim i iznemoglim sugrađanima i ljudima sa invaliditetom. Svojim taksijem on ih besplatno vozi u bolnicu, ambulantu ili na vježbe.

"Znam šta znači kad nemaš marku ili dvije za svoje dijete da ga odvezeš ljekaru", rekao je ranije za "Srpskainfo" tata Rusmir.

Objasnio je svoju nevjerovatnu računicu.

"Na točkovima sam od ranog jutra do kasno u noć. Pola kilometara pređem za neko dobro, pola za pare. Meni i mojoj porodici to je dovoljno", rekao je tata Rusmir.

Sa suprugom Aminom i prijateljem Andrijom Petrovićem i njegovom porodicom, svom je Daninu pripremio rođendansko slavlje za pamćenje. Torta, svjećice, baloni, posluženje, slikanje sa drugarima – sve je bilo "tip top". Mali slavljenik, dječak koji pati od okrutne i rijetke genetske bolesti, mekdermid sindroma, riječima im nije mogao zahvaliti, ali je sve rekao osmijehom.

"Mom sinu nema lijeka, ali se borimo da mu olakšamo život i djetinjstvo učinimo sretnim, koliko je to moguće. Nisu mu došli školski drugari, jer on ne ide u školu. Za ovako bolesnu djecu nema škole. Ni na vježbe, koje su mu neophodne, zbog korona virusa, ne može da ide. Za njega bi to bilo previše opasno. Nije primio nijednu vakcinu, jer ni to ne smije. Čuvamo ga, kao pod staklenim zvonom", kaže tata Rusmir.

Ipak, rođendan je slavlje koje se ne propušta, pa su ga proslavili, uz minimalan broj gostiju. Ljutvijevićima su se pridružili Petrovići i njihova dječica. Petrovići su, inače, pozati kao porodica koja svakodnevno pomaže djeci s teškoćama, teško bolesnoj djeci i njihovim roditeljima.

Daninov rođendan je rasplakao i raznježio region, ali i prijatelje porodice u dalekom svijetu. Stiglo je na stotine čestitki, među kojima je bilo i onih ispisanih na njemačkom i engleskom.

"Srećan rođendan malom lavu, našem ljepotanu, malom velikom dječaku, momčini, junaku, paši…i njegovim divnim, dobrim roditeljima", neke su od poruka.

Rusmir i Amina Ljutvijević, roditelji malog Danina, vjeruju da je dobrota bitnija od materijalnog blagostanja i novca i da je sve ljude jedan Bog stvorio i na ovaj svijet doveo.

"Kakva vjera, kakva nacija! Kakva priča o 'našima' i 'njihovima!' Nema šta za našeg sina, ali i za drugu bolesnu dječicu, nisu uradili Andrija, Ivan, Miljan, Jovo… Oni su moji, nemam ja nikog prečeg", poručuje Rusmir Ljutvijević, najhumaniji taksista na Balkanu i tata velikog srca.