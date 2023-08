Ne spava već 60 godina, doktori ne znaju uzrok (VIDEO)

Da li možete da zamislite da ne spavate tri dana ili cijelu nedjelju ? Stvari postaju još luđe jer ovaj čovjek tvrdi da nije spavao 60 godina.

Ovo zvuči gotovo nemoguće, međutim Taj Ngok (80) farmer iz Vijetnama tvrdi da nije spavao upravo šest decenija.

Dramatična promjena u njegovom životu dogodila se 1962. godine u vrijeme Vijetnamskog rata. Čovjek se jednog dana probudio i više nije mogao da zaspi.

Poznati jutjuber, Dru Binski, posjetio je Ngoka prije nekoliko mjeseci i objavio intervju s njim. On je želio da sazna kako farmer provodi svoje vreme.

“Putovao sam do malog sela na jugu Vijetnama kako bih ga pronašao, proveo noć s njim, vidio da li spava”, objasnio je.

Farmer je naglasio da ne zna uzrok višedecenijske nesanice. Tvrdi da je odlazio kod ljekara, ali da oni nemaju objašnjenje, prenosi LadBible.

S vremena na vrijeme, Ngok popije malo više pirinčanog vina kako bi “isključio” mozak. Desi se da zadrijema sat-dva ali to je to.

On svake noći legne u krevet, ali san jednostavno ne dolazi na oči. I dok drugi spavaju, provodi vrijeme u radu i pravljenju vina.

Ngok je u intervjuu pozvao ljude da mu pomognu ukoliko misle da imaju rješenje. Jutjuber smatra da je njegovo stanje možda poslejdica šoka koji je doživio u vrijeme Vijetnamskog rata, prenosi Telegraf.rs

Pokrenula se lavina komentara na ovu temu gde su ljudi pokušavali da ustanove šta se to dešava sa ovim čovjekom a jedan od njih je napisao:

"Fascinantno je kako on može normalno da funkcioniše bez sna. Čak i ako spava nekoliko minuta ili 2 sata, to svakako nije dovoljno za normalnu odraslu osobu. Vaše tijelo bi bilo malaksalo i osjećali bi konstantne vrtoglavice. To je nevjerovatno i tužno u isto vrijeme. Možda ste u pravu, rat ga je učinio ovakvim, a činjenica da još uvijek ne želi da kaže zašto je veoma srceparajuća. Ko zna šta je sirotan doživeo, on zaslužuje da čvrsto spava i odmara posebno u njegovim godinama" , zaključuje ovaj čovek.

Drugi dodaje: „Izmjereno satima budnog čovjeka, ovaj čovek je najstariji čovek koji je ikada živio. Proživio je više života od bilo koga na svijetu.“