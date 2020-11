Neočekivani susret dvije bake nakon 73 godine

Vini Šo koja sada ima 94 godine i 91-godišnja Marion Dabšir, počele su da se druže kada su bile dvadesetogodišnjakinje.

Radile su zajedno u fabrici muških pantalona. Međutim, izgubile su kontakt kada je Vini odlučila da se uda i zasnuje porodicu.

Gostujući danas u jednoj emisiji, ispričale su kako su se ponovo srele u jednom Domu za stara lica, kao i da su se jako brzo prepoznale i nastavile tamo gdje su stale prije 73. godine.

"Marion me je prepoznala po imenu. Pitala je kako se prezivam i kada sam rekla 'Šo', rekla je: 'O, to je to'", rekla je Vini i dodala da i dalje vole da pričaju o muškarcima, a zatim su pokušale da zavedu voditelja programa.

"Nisam mogla da verujem kada sam je videla za istim stolom na večeri, rekla sam: 'Jel to Vini Šo?' Mislila sam da u blizini ne može biti mnogo žena sa takvim imenom. Osjećam se srećno, sada se jednako dobro slažemo kao i tada", priča Marion.

Iako su kontak izgubile pre više od sedam decenija, sada zajedno žive u domu. Marion je došla u dom radi rehabilitacije nakon borbe sa korona virusom u maju, jer se osjećala veoma usamljeno kod kuće.

"Nismo se vidjele 73 godine, pa je susret bio veliko iznenađenje za obe. Koliko ljudi se sastane, a da su bili prijatelji i nisu se čuli od 18. do 91? Napustila sam školu sa 14 godina i otišla da radim u fabriku. To nam je bio prvi posao i radile smo od 8 do 18 sati i subotom do 12. Izgubile smo kontakt i nikada se nismo srele do sada. Kad sam se udala, napustila sam posao, jer se to tada tako radilo. Udate žene bi prestajale da rade. Nisam mogla biti srećnija kada smo se ponovo srele i prisjetile starih uspomena, lijepo je imati prijatelja

Iako su zagazile u desetu deceniju i dalje su veoma nestašne, pa osoblje kaže da sve rade zajedno. Nevjerovatno prijateljstvo ove dvije bake, raznježilo je čitav svijet.

