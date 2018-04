Nevjerovatna ljubav: Zaljubila se u beskućnika, s kojim je danas u braku

Emi Abrahmson je 41-godišnja književnica iz Švedske. Godine 2006. sjedila je na klupi u Amsterdamu i čekala prijatelja. Onda joj je prišao Vic Kocula, koji je odmah privukao, uprkos činjenici da je na prvu shvatila da on spava na ulici.

"Odmah sam vidjela da je beskućnik, jer je bio vrlo prljav, a njegova kosa i brada bile su puno veće nego danas i užasno, užasno prljave", rekla je Abrahmsonova u jednom intervjuu.

Zatim su počeli razgovarati i, kako ona ističe, tada je primijetila najljepše smeđe oči ikada, a on je odmah i nasmijao.

Abrahmsonova i Kocula u trenu su osjetili međusobnu privlačnost i dogovorili se da će se naći na istoj klupi pet dana kasnije. Kocula, koji je inače iz Amerike, postao je beskućnik jer mu je putovanje po Evropi otišlo u drugom smjeru.

"Ostao sam bez novca prije nego što sam planirao, a nisam napravio sve što sam htio na putovanju. Stoga sam odlučio napraviti to bez novca. Međutim, izgubio sam kompas, puno sam pio i jednog dana sam shvatio da sam, o moj Bože, beskućnik i alkoholičar", rekao je Kocula.

Njih dvoje našli su se na istoj klupi te proveli cijeli dan zajedno. Međutim, Abrahmsonova se morala vratiti u Beč, gdje je tada živjela. Nije bila sigurna hoće li ikada više vidjeti Koculu, pa mu je dala broj telefona. Nedugo nakon što se vratila kući, Abrahmsonovu je iznenadio telefonski poziv.

"Nisam znala hoću li ga ikada više vidjeti. Mislim, nadala sam se da hoću i nisam mogla prestati misliti o njemu ni tri sedmice nakon što smo se rastali. Baš sam navršila 30 godina kad me u ponedjeljak ujutro nazvao Vic i rekao: 'Sada sam tu'. Pratio me u Beč i od tada smo zajedno", priča Abrahmsonova.

Kocula, koji je jedva uspio sakupiti novac za kartu do Beča, danas radi kao mašinski inženjer nakon što ga je Abrahmsonova ohrabrila da se vrati školovanju.

Par danas ima šestogodišnje blizance Destu i Til. Vjenčali su se u dvorcu te se može reći da su imali vjenčanje kao iz bajke. Abrahmsonova je napisala knjigu utemeljenu na svojoj nevjerovatnoj priči, a nazvala ju je "How to Fall In Love with a Man Who Lives in a Bush" (Kako se zaljubiti u čovjeka koji živi u grmlju).