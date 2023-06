Nije imala para za matursku haljinu, potez žene rasplakao djevojčicu

Djevojčice, ali i dječaci, takmiče se ko će doći bolje obučen na maturu i osvojiti što više uzdaha, ali nažalost, nije svako u situaciji da na haljinu potroši pravo bogatstvo, pa neka djeca odjeću moraju da pozajmljuju od drugih.

Slična situacija zadesila je i Sofiju Rancić, maturanticu iz Pirota, čiji roditelji uprkos vrijednom radu i trudu, nažalost nisu imali novca da joj priušte najnoviju haljinu i cipele.

Njena majka Martina, sa bolom u duši oglasila se u jednoj Facebook grupi, tražeći pomoć od sugrađana koji bi djevojčici mogli da poklone ili prodaju kombinaciju za proslavu po manjoj cijeni.

Ipak, Martina nije ni sanjala da će sresti ženu velikog srca, koja je njenu kćerku obukla od glave do pete, a zauzvrat nije tražila ništa. Kako priča ova majka za Telegraf.rs srce joj je bilo puno, a u grlu joj je stajala knedla dok je gledala svoju princezu kako se sprema za maturu.

"Slavica je videla moju objavu i rekla mi da odem sa ćerkom u butik, a ona će sve da plati. Toliko me je dirnula, samo što nisam plakala, ta žena je anđeo. Ipak, ćerkici je bilo glupo da žena kupi haljinu, jer nije bila sigurna koliko će to da košta, kada sam joj rekla za ideju, spustila je glavu i rastužila se. Moja deca znaju kako se zarađuje novac. Ipak, Slavica je odlučila da joj kupi haljinu i rekla je da je to od srca. Kada smo ušle u butik izgledalo je kao da smo u ormaru princeze. Sofija je sijala od sreće", navodi Martina.