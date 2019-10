Nik Vujičić za "Nezavisne": Nemojte samo gledati u prošlost i na Zapad

Mi nismo sjajni ljudi, mi nismo superheroji, držimo se onoga što su nas roditelji naučili, osnovnih principa, i svijet će biti bolje mjesto, rekao je u intervjuu za "Nezavisne" Nik Vujičić, svjetski poznati motivacioni govornik.

"Mislim da smo moja žena i ja uzeli dobre elemente iz naših kultura, sve dobre elemente od naših roditelja i radimo najbolje kako bismo te stvari implementirali u odgoj naše djece", ističe Vujičić, koji je sinoć u prepunoj banjalučkoj Sportskoj dvorani "Borik" održao motivacioni govor.

NN: U naslovu Vašeg nastupa su riječi ljubav, vjera i nada. Zašto baš te riječi?

VUJIČIĆ: Prvo bih počeo s ljubavi. Ljubav je osnova da date sebe i date životu ljubav. Bog je ljubav. I Bog je autor naše sudbine. I kada čitamo Bibliju, tada dobijemo želju da vjerujemo u nešto što ne vidimo. Mnogi postanu depresivni zbog tri stvari - onoga što znamo, onoga što osjećamo i onoga što vidimo. Ali vjera je vjerovanje u nadu i obećanja Boga. Bez obzira na to šta osjećate i ono što vidite i ono što znate. Ja sam to uspio spoznati, uz ljubav svojih roditelja koji su mi dali šansu, koji su mi rekli da me Bog voli. Nisam to razumio. Ali Bog je osoba i imamo njegovu bezuslovnu ljubav. Čak i kada patimo, on je s nama. I on ima dobar plan... Tako da, ljubav, nada i vjera, to je sve u Bibliji i to su mi najbitnije stvari u životu. Ali, ako želim sebe predstaviti i u drugom svjetlu, rekao bih: vjera, porodica i prijatelji.

NN: Ovdje ste u Bosni i Hercegovini, zemlji u kojoj žive Bošnjaci, Srbi i Hrvati, pa i protestanti, Vi ste takođe protestant. Kako uspijevate da pričate o vjeri pred ljudima različitih vjera?

VUJIČIĆ: Divno je biti pozvan u zemlje u kojima žive muslimani, hindusi, u budističke zemlje. I zovu me na scenu da pričam svoju priču. Ali, moja priča nije potpuna bez dijela u kojem sam dao svoj život Isusu Hristu i radim to na respektabilan način. Nikom ne govorim da treba da mijenja svoje mišljenje. Morate sviju da volite, bili hrišćani, muslimani, Jevreji, protestanti... Moj otac je bio protestant, pastor. Mi moramo da volimo jedni druge. I trudim se da to napravim na način da je lično. Zašto ja vjerujem u Isusa i u uskrsnuće i dijelim svoje misli o ličnom putu? Uvijek će biti neko ko se sa mnom neće složiti, ali to nema veze: i dalje ćemo se voljeti i poštovati.

NN: Bili ste u Sarajevu juče, posjetili ste i Mostar... Rekli ste da ste upoznati sa Bosnom i Hercegovinom, no da li ste upoznati i sa našom hranom: ćevapima, sarmom, kajmakom?

VUJIČIĆ: Kako da ne, ja sam čuo da su ćevapi kod vas najbolji. Probao sam juče sarajevske, danas ću banjalučke. Volim sarmu, ajvar i kolače.

NN: Imate četvoro djece i odgajate ih u duhu srpske, meksičke i japanske kulture, kako uspijevate to sve ukombinovati?

VUJIČIĆ: Mislim da smo moja žena i ja uzeli dobre elemente iz naših kultura, sve dobre elemente od naših roditelja, i radimo najbolje kako bismo te stvari implementirali u odgoj naše djece. Ono što naši roditelji nisu radili dobro, mi pokušavamo da ispravimo. Ali, moji roditelji su iz Srbije. Ja sam sto odsto srpskog porijekla, ali sam odrastao u Kaliforniji. Oženio se ženom japansko-meksičkog porijekla i imamo djecu. I to je za mene predivno. Odgajamo djecu kao što bi trebalo i ljudi u ovoj zemlji - da streme ka budućnosti, da idu naprijed i budu progresivni u budućnosti. I dajem upozorenje ovoj regiji: nemojte samo da gledate u prošlost i na Zapad, da se osvrćete Zapadu kao da su bogovi. Amerika nije Bog. Korupcija je posvuda. Kada njih gledate i tamo su katastrofe u određenim dijelovima. Kalifornija se bori sa strašnim problemom beskućnika. Imamo pola miliona djece bez porodica, imamo devetnaestogodišnjake koji se ubijaju. Moramo se potruditi da razumijemo ljudsku stranu i težimo pravim moralnim načelima. Ne smijemo zaboraviti da je na svijetu mnogo onih koji nemaju hranu i vodu, koji umiru od gladi. Trideset miliona ljudi na svijetu su robovi. Upoznao sam robove koji su prodati i od strane svojih roditelja, to je grozno i kada se upoznate sa svim tim, gledate stvari drugačije. Mi nismo sjajni ljudi, mi nismo superheroji, držimo se onoga što su nas roditelji naučili, osnovnih principa, i svijet će biti bolje mjesto.

NN: Šta biste poručili onima koji kažu: "Ja to ne mogu"?

VUJIČIĆ: Živite dan po dan, neka vas strah ne sputava i imajte hrabrosti.